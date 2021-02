Sanremo, chi è Malika Ayane: tutto sulla cantante di “Ti piaci così”

Grande ritorno sul palco dell’Ariston per Malika Ayane: la cantautrice milanese parteciperà al Festival di Sanremo con il brano “Ti piaci così”.

Torna a Sanremo uno dei volti più noti della musica contemporanea. Classe 1984, Malika Ayane ha già partecipato a quattro edizioni del Festival con i brani Come foglie (2009), Ricomincio da qui (2010), E se poi (2013) ed Adesso qui (2015). Ora torna sul palco dell’Ariston con il brano Ti piaci così. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Chi è Malika Ayane, origini e vita privata

Malika Ayane nasce a Milano il 31 gennaio 1984 da madre italiana e padre marocchino. All’età di soli 11 anni entra nel coro di voci bianche del Teatro della Scala e negli stessi anni studia violoncello al Conservatorio della sua città natale. Nel 1997, all’età di 13 anni, il Maestro Riccardo Nuti la sceglie per una parte da solista nel Machbet, andato in scena durante la serata di inaugurazione della stagione dell’opera. Per alcuni anni ha lavorato come deejay, fino a quando nel 2007 non è approdata alla Sugar Music.

La carriera di Malika Ayane, i cinque album e le partecipazioni a Sanremo

Nel corso della sua lunga carriera, Malika Ayane ha pubblicato cinque album (Malika Ayane, Grovigli, Ricreazione, Naïf e Domino). Ha inoltre collaborato con importanti nomi della musica italiana come Andrea Bocelli e Claudio Baglioni. Nel 2009 debutta a Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Come foglie, scritto dal frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, e si classifica seconda. Nel 2010 torna sul palco dell’Ariston come Big, piazzandosi quinta ed aggiudicandosi il Premio della critica “Mia Martini” ed il Premio della Sala Stampa Radio e Tv. Durante l’ultima serata, quando viene comunicato che la cantante non è entrata nelle prime tre posizioni, l’orchestra reagisce con disappunto, stracciando gli spartiti in diretta. Malika Ayane partecipa altre due volte a Sanremo, nel 2013 e nel 2015, aggiudicandosi nuovamente il Premio “Mia Martini”. Ha collaborato alla realizzazione di numerose colonne sonore, compresa quella del film de “La prima cosa bella” di Paolo Virzì.

A Sanremo 2021 con il brano “Ti piaci così”

Il 2 marzo Malika Ayane tornerà a Sanremo con il brano Ti piaci così. “La mia canzone racconterà ciò che significa vivere e non solo esistere” ha svelato di recente ai giornalisti. Quanto alle sonorità, non abbiamo ancora indicazioni precise, ma la cantante ha promesso che sarà un festival “indimenticabile”.