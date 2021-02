Sanremo, chi è Ermal Meta: tutto sul cantante di “Un milione di cose da dirti”

Con il brano “Un milione di cose da dirti” Ermal Meta torna al Festival di Sanremo dopo aver trionfato nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”

Ermal Meta è tra gli artisti che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo, con la canzone “Un milione di cose da dirti“. Il cantautore albanese naturalizzato italiano di 39 anni ha cominciato la carriera da solista 8 anni fa quando ha lasciato le sue due band di esordio “La fame di Camilla” e “Ameba 4”, con cui ha lavorato all’inizio degli anni 2000. In seguito al distacco dai gruppi musicali inizia a scrivere canzoni per importanti interpreti della musica italiana tra cui Marco Mengoni, Patty Pravo, Francesco Renga, Red Canzian, Giusy Ferreri e Chiara Galiazzo. Le sue doti di cantautore lo portano anche a realizzare un brano per la colonna sonora della serie televisiva di successo “Braccialetti rossi” intitolato “Tutto si muove”.

“No satisfaction”, l’ultimo singolo di Ermal Meta

Ermal Meta ritorna sul palco dell’Ariston di Sanremo dopo aver vinto nel 2018 la kermesse canora tre anni fa in coppia con Fabrizio Moro con lo splendido brano contro le guerre intitolato “Non mi avete fatto niente”. La stessa canzone si classificò quinta Eurovision Song Contest a Lisbona. Nel 2017 il cantautore 39enne era arrivato terzo con “Vietato Morire“, canzone che si aggiudicò anche il premio della critica “Mia Martini”. Il 15 gennaio di quest’anno è uscito il nuovo inedito di Ermal Meta “No satisfaction”, che riguarda il problema dell’incomunicabilità: sempre più spesso, soprattutto in questo periodo, è facile imbattersi in occhi che vedono ma non guardano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic)

Il brano che Meta porterà a Sanremo 2021 “Un milione di cose da dirti” è come dice lo stesso cantautore “una semplicissima canzone d’amore”. Solo poche note per raccontare qualcosa di semplice ma potente allo stesso tempo.

Il video ufficiale di “No satisfaction” di Ermal Meta