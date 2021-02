Sanremo, chi è Gaia: tutto sulla cantante di “Cuore amaro”

Dopo il palco di “X Factor” e quello di “Amici”, anche l’Ariston vedrà esibirsi Gaia. La cantante porterà una canzone che lei stessa definisce molto personale: parla della sua storia e di come si sente.

Il Festival di Sanremo è alle porte: dal 2 al 6 marzo terrà milioni di italiani incollati allo schermo per seguire la competizione dei 34 cantanti in gara. 26 big e 8 nuove proposte, teniamoci pronti per ascoltare gli inediti del 2021.

Tra i nomi che non mancano d’esperienza ma debuttanti per il palco dell’Ariston, abbiamo Gaia. Abituati a vederla nelle classifiche italiane e già apprezzata dagli spettatori di X Factor e Amici, la cantante porterà a Sanremo “Cuore amaro“.

La 24enne rilascia importanti dichiarazioni su questo brano che non vediamo l’ora di ascoltare: non è una canzone d’amore, bensì un brano che racconta sé stessa. Parla della sua storia e del suo percorso di vita, delle sue emozioni e dei suoi sentimenti.

Si tratta di parole personali cantante su una base che porta molte caratteristiche della sua cultura, pur rimanendo su un twist contemporaneo.

Chi è Gaia, origini e vita privata

Nata il 29 settembre 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, Gaia Gozzi è una cantautrice italiana ma vanta origini brasiliane.

La madre di Gaia, brasiliana, era una ballerina ed ha trasmesso alla figlia la passione per la musica. Il padre invece è italiano e possiede un’azienda che produce biciclette vecchio stampo: la Abici. Gaia, dalla doppia nazionalità, parla perfettamente entrambe le lingue.

Visse un po’ di tempo negli Stati Uniti, prima di prendere la decisione di partecipare alle audizioni dei concorsi musicali qui in Italia.

Gaia ha raggiunto la notorietà con la vittoria nel 2019 della XIX edizione del programma di Maria De Filippi, Amici, dopo aver raggiunto il secondo posto nel 2016 alla X edizione di X Factor, che la vedeva partecipare nella squadra di Fedez e che non le portò il successo che sperava.

Oggi apprezzatissima, la giovane cantante italo-brasiliana ha scalato le classifiche nazionali l’estate del 2020, con le hit Coco Chanel e Chega.

Ripercorrendo la storia di Gaia, la ritroviamo nel 2017 come voce della sigla del cartone animato “Miraculous” e in quello stesso anno apre i concerti di Giorgia.

Il suo primo album esce nel 2020, “Genesi” e delizia gli ascoltatori con un mix di pop, urban e influenze latino-americane. Poco dopo, Gaia fa uscire la riedizione dello stesso album, sotto il nome di “Nuova Genesi“, con i due inediti Chega e Calma.

In quanto a vita privata, Gaia è fidanzata da alcuni mesi con il produttore musicale Daniele Dezi. Sono una coppia riservata che non ama i riflettori: ancora non si espongono sui social.

Gaia: il brano che ha scalato le classifiche e il suo debutto a Sanremo

Dopo il successo della hit estiva Coco Chanel, non vediamo l’ora di assistere al salto di qualità di Gaia, che calpesterà per la prima volta il palco dell’Ariston come concorrente del Festival di Sanremo 2021.

Il brano con cui parteciperà è nettamente diverso da quello che l’ha resa famosa. Gaia, in un’intervista rilasciata a RaiPlay dice che il “cuore amaro” di cui parla è il suo: “racconta la mia testardaggine nel non mollare, in maniera sincera”.

Saremo di fronte ad una melodia che porterà gli ascoltatori direttamente nel contemporaneo Sud America. Sono tutti impazienti di vedere (e ascoltare) il debutto di Gaia.