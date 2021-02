Scrub labbra homemade: due ricette per una bocca a prova di bacio – VIDEO

Scrub labbra homemade, il segreto sta nella cura costante: bastano pochi passi per avere delle labbra a prova di bacio.

Le labbra per una donna hanno un potenziale incredibile in quanto da sempre sono simbolo di seduzione. Ecco perché avere delle labbra curate è il primo passo per essere belle e seducenti. Non solo make-up, prima ancora del rossetto o del gloss – a seconda ovviamente dei gusti e delle ricorrenze – sul mercato sono disponibili diversi prodotti specifici per prendersi cura di questa zona delicata; dal più noto balsamo labbra usato soprattutto in inverno per evitare screpolature, a cosmesi di nicchia. Se non si ha tempo di acquistare prodotti o semplicemente si prediligono dei prodotti homemade, anche in questo caso ci sono delle valide soluzioni da fare comodamente in casa e richiede veramente pochissimi ingredienti, niente che non si trovi in dispensa. Vediamo cosa occorre.

Scrub labbra home made, le due ricette

Il primo scrub proposto richiede solo due ingredienti: il miele e lo zucchero di canna (entrambi un cucchiaino) . Mescolarli fino a che diventi un composto omogeneo e procedere con l’applicazione. Lasciare che il composto faccia effetto sulle labbra e rimuoverlo, solo dopo che siano decorsi 5 minuti, con acqua tiepida. Le labbra già dopo la prima applicazione saranno più morbide grazie alle proprietà dello zucchero di canna , la cui grana media favorisce l’esfoliazione.

. Mescolarli fino a che diventi un composto omogeneo e procedere con l’applicazione. Lasciare che il composto faccia effetto sulle labbra e rimuoverlo, solo dopo che siano decorsi con acqua tiepida. Le labbra già dopo la prima applicazione saranno più morbide grazie alle proprietà dello , la cui Se invece le labbra sono screpolate occorre intervenire in maniera più soft. Anche in questo caso occorrono solo due ingredienti, un cucchiaino di yogurt ed uno di zucchero bianco (grana più fine). Il procedimento è il medesimo, quindi creare un composto omogeneo e lasciarlo in posa sulle labbra per una manciata di minuti e rimuoverlo delicatamente con acqua tiepida.

