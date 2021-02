Zodiaco, i segni che vivranno un bel San Valentino: scopri quali sono

Alla vigilia di San Valentino le stelle si esprimono su chi passerà un gran bel giorno degli innamorati: scopriamo insieme i segni zodiacali che vivranno momenti speciali

Per gli innamorati il 14 febbraio significa solo una cosa: festeggiare San Valentino. La festa che celebra l’amore e rappresenta l’occasione per scambiarsi regali o teneri pensieri. Non tutti necessariamente si ritroveranno a passare una giornata all’insegna della serenità e in compagnia di chi amano davvero, ma per chi ne avrà modo sarà senza dubbio un giorno da ricordare. Secondo le stelle in particolare questi quattro segni zodiacali vivranno un bel San Valentino: scopriamo di chi si tratta.

I segni zodiacali che passeranno un bel San Valentino

Per la Bilancia questo San Valentino porterà delle novità, sia per chi si trova già in una relazione sia per chi si sta dedicando a nuove conoscenze. Ci sarà voglia di divertirsi e di passare questa giornata all’insegna della spensieratezza. In caso di un appuntamento potrebbe essere protagonista di un’inaspettata sorpresa e potrebbe essere ugualmente soddisfacente anche per i primi incontri.

Poi c’è il Leone che prenderà questo San Valentino come occasione per ufficializzare un rapporto che per molto tempo ha camminato sul filo del rasoio. Sarà un momento catartico per le coppie che si ritroveranno più unite che mai.

Per lo Scorpione è arrivato invece il momento di svelare i propri sentimenti, anche quelli più profondi. San Valentino sarà l’occasione giusta per dimostrare alla persona amata quanto sia importante per voi. Non solo la sincerità verrà apprezzata ma potreste ricevere una reazione che ripagherà il vostro passo.

Infine per i single del segno dell’Acquario quest’anno ci sarà modo di conoscere qualcuno di interessante e di attirare la sua attenzione. Proprio la giornata dedicata all’amore potrebbe essere l’occasione giusta per fissare un incontro all’apparenza superficiale. Ma chi lo sa, potrebbe essere invece l’inizio di una grande storia.