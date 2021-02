Spezia-Milan: pagelle, risultato e tabellino della sfida serale di questo ricco sabato di campionato.

Il Milan di Stefano Pioli cade inaspettatamente contro lo Spezia. I rossoneri giocano una bruttissima partita e vengono surclassati dalla qualità di gioco dei padroni di casa. La squadra di Italiano vince 2 a 0 e mette in mostra uno spettacolo incredibile, conquistando una vittoria incredibile. Le reti arrivano entrambe nella seconda frazione: Maggiore e Bastoni timbrano il cartellino.

Spezia-Milan, tabellino e pagelle

Il Milan, dopo due vittorie consecutive, cade allo stadio Picco contro lo Spezia per 2 a 0. Nella prima frazione c’è un grandissimo equilibrio in campo: l’ex Saponara impegna seriamente Donnarumma, mentre dall’altro lato Romagnoli sfiora il gol. Nel secondo tempo la squadra lombarda cade in modo incredibile. Al termine di un’azione avvolgente, Maggiore è il più lesto e spinge il pallone in rete al 57° minuto. Dopo appena dieci minuti, la squadra di formazione di casa raddoppia con Bastoni. Con questo successo la banda di Italiano sale a quota 24 punti e dimostra di avere tutte le carte in regola per salvarsi; il Milan resta primo ma domani rischia di essere superata dall’Inter.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 6.5, Erlic 6, Ismajli 6.5, Bastoni S. 7; Estevez 6.5, Ricci 6, Maggiore 7 (83′ Acampa s.v); Gyasi 6.5, Agudelo 6.5, Saponara 6.5.



MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G. 6.5; Dalot 5, Kjaer 5.5 (64′ Tomori 6), Romagnoli 5.5, Theo Hernandez 5; Bennacer 5.5 (64′ Meité 6), Kessié 5.5; Saelemaekers 5.5 (83′ Castillejo), Calhanoglu 5(83′ Hauge s.v), Leao 5 (64′ Mandzukic 6); Ibrahimovic 5.

Arbitro: Chiffi di Padova

Reti: 56′ Maggiore (S), 67′ Bastoni

Ammoniti: Vignali (S), Bastoni (S) Erlic (S) Dalot (M),

Espulsi: –

MIGLIORE IN CAMPO: Maggiore

Il Milan, prima del big match della prossima giornata contro l’Inter (sfida scudetto), affronterà la Stella Rossa nel match dei sedicesimi d’andata di Europa League. Lo Spezia, invece, sarà impegnato sul campo della Fiorentina venerdì sera.