Test Visivo Sorprendente: trova le lumache e scoprirai il tuo QI

Grazie a questo semplice ed intuitivo Test Visivo scoprirai il tuo quoziente intellettivo: trova le lumache e leggi il risultato.

Per scoprire il punteggio del vostro QI (quoziente intellettivo) non vi resta che osservare attentamente l’immagine riportata più in basso e trovare le lumache colorate giuste fra quelle che appaiono nella sua totalità. Si tratta di un Test Visivo immediato e alquanto semplice, che è stato realizzato appositamente per valutare quale sia il vostro grado di intelligenza.

Test Visivo, trova le lumache “velocissime“

Come tutti ben sanno le lumache sono famose per la loro lentezza, eppure secondo questa rappresentazione grafica non tutte avrebbero le stesse caratteristiche. Ben quattro delle presenti, fra colori pastello e disposizioni tipiche delle illusioni ottiche, sono state considerate come “le più veloci”, in quanto danno l’impressione a chi le osserva di “correre” rispetto alle altre. Riesci a scoprire quali sono? Prendete il vostro tempo ed analizzate l’immagine.

Se nonostante stiate prestando la massima attenzione non riuscite a trovarle tutte e quattro le lumache indicate, avete la possibilità di scorrere l’articolo e visualizzare la soluzione. Ma tenete a mente che soltanto coloro che riusciranno nell’intento di localizzazione fino in fondo raggiungeranno il massimo del punteggio, che è pari a 120.

Soluzione: Le quattro velocissime lumache sono posizionate su linee differenti. La prima è di colore giallo nella terza riga a partire dall’altro. La seconda è azzurra nella sesta e posta per ultima nella riga. La terza è rosa pressoché al centro della nona. Mentre per concludere la quarta è verde e si trova nell’ultima riga.