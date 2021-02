Tommaso Zorzi esce dalla casa del GF Vip: poi l’intoppo. È polemica. Questa notte è scoppiato il caos nella casa più spiata d’Italia tra lui e Giulia Salemi

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Purtroppo ieri sera è stato messo davvero alla gogna dallo studio, opinionisti, conduttore ed ex concorrenti in studio, che lo hanno pesantemente attaccato per aver nominato Maria Teresa Ruta dopo una bugia che lei gli aveva detto e che lo aveva davvero deluso tanto. Lui, che ha difeso la Ruta per mesi, si è ritrovato ad essere attaccato per non averla supportata anche questa volta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Tommaso Zorzi vuole lasciare la casa del GF Vip: bloccano la porta a chiave

Il GF ha bloccato la porta per non farlo uscire, ma allora perché tutto questo accanimento nei suoi confronti? Per non parlare poi di ciò che è stato detto in cucina #TZVIP pic.twitter.com/fzVjFJhX1z — Angelica (@therealengie) February 13, 2021

Tommaso, dopo essere stato pesantemente attaccato durante la puntata, ha cercato di mantenere la calma ma poi ha avuto un momento difficilissimo, soprattutto dopo essere stato insultato da Giulia Salemi. Tommaso, arrabbiato per gli ultimi risvolti, si è diretto verso la porta rossa. Ha anche provato ad aprirla, ma nel momento in cui lo ha fatto, gli autori gli hanno bloccato la porta senza permettergli di uscire. Lui, che soffre d’ansia, si è sentito ancora di più soffocare e in preda al panico si è sentito davvero male.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Fino a stamattina era deciso ad uscire, poi nel confessionale gli hanno fatto cambiare idea. Mancano poco più di due settimane alla fine e a questo punto è meglio arrivare fino alla fine.