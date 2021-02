Valentina Vignali in giallo è un raggio di sole: bellissima – FOTO

La modella Valentina Vignali si concede un po’ di svago e irradia Instagram con la sua bellezza: meravigliosa

La cestista Valentina Vignali vanta una bellezza unica, tanto da farsi notare oltre la brillante carriera sportiva. Modella strepitosa e influencer seguitissima, è una donna forte, di carattere e ricca di contenuti. Testimonial del famosissimo brand di lingerie Victoria’s Secret, non manca di esibire il suo splendido corpo per la gioia dei fan, con dei completi che ne fanno ammirare l’atleticità.

Valentina Vignali porta il sole su Instagram

La sportiva e modella si concede uno svago e lo condivide con i numerosissimi fan. Valentina ha un profilo Instagram che gode di un numero enorme di followers: ben 2,3 milioni, distinguendosi tra le influencer più seguite.

Lo scatto la ritrae in un ristorante, davanti a un invitante piatto gourmet, ma è lei a catalizzare l’attenzione. In un maglione a dolcevita giallo e con la coda di cavallo che le scopre completamente il viso è luce pura su Instagram, incantevole. Una bellezza così evidente che in un’ora riceve più di 20 mila like, e i commenti sono un susseguirsi di apprezzamenti ammirati e contemplanti.

Gli occhi intensi, il volto dolce, il sorriso irresistibile: semplicemente queste le caratteristiche mostrate nella foto, ma tanto basta a conquistare il cuore dei fan. E quello di Lorenzo Orlandi, il suo attuale fidanzato, regista e fotografo. Protagonista di una foto su Instagram insieme alla cestista, nella quale annuncia l’aumento dei componenti della famiglia.

La coppia ha infatti adottato uno splendido cucciolo, l’unico capace di potersi aggiudicare tanti cuoricini come quelli della modella.