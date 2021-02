Wanda Nara in micro lingerie trasparente, si vede tutto. Il VIDEO (illegale)

Wanda Nara esagera su Instagram: il video in micro lingerie trasparente è da paura. Si vede tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara come una Venere: bellissima, forme sinuose e fisico mozzafiato. Il video postato tre ore fa ha superato il milione di visualizzazioni. Wanda indossa una lingerie in pizzo sulle tonalità del magenta che risalta il seno prorompente ma anche un addome scolpito e fianchi armoniosi. Nel complesso funziona benissimo. Il perizoma abbinato al reggiseno però è molto piccolo oltre ad essere trasparente, si vede proprio tutto ma senza essere volgare. Solo tanta ammirazione per una donna che nonostante cinque gravidanze ha un corpo che fa invidia a tutte. I commenti sono tantissimi, tutti di amore e stima per la bellissima argentina.

Wanda Nara in costume: lato B esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Se in Italia il maltempo e le temperature rigide stanno avendo la meglio sull’intera penisola, Wanda Nara da Parigi sfoggia costumi da bagno che fanno desiderare ancora di più la bella stagione. Dopo il triangolino hot nero nella giornata di ieri, qualche ora fa la bellissima argentina ha postato una foto che immortala – ancora una volta – tutte le sue grazie. Stavolta il costume indossato è un modello intero bianco e nero con tanto di scritte. La foto è un inno alla sua bellezza, il lato B tondeggiante e perfetto diventa protagonista di questo scatto mozzafiato che fa impazzire i followers. Dai commenti irripetibili in quanto fuori luogo a quelli invece ironici che scherzano sui colori del costume alludendo alla società calcistica bianconera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Ma non mancano gli apprezzamenti: Ciao sei uno spettacolo di donna molto sensuale e affascinante baci…