WhatsApp finisce un epoca con un addio inaspettato

L’app di messaggistica istantanea che ha cambiato le vite di tutti i possessori di uno smartphone ci abbandona

WhatsApp dopo tanti anni dice addio ad alcuni apparecchi più vecchi. L’App smetterà di funzionare su alcuni telefono obsoleti. Ancora oggi nonostante siano passati tanti anni WhatsApp è l’app per scambiarsi messaggi più popolare e amata da tutti. Gli utenti sono circa 2 miliardi per l’app di proprietà della famiglia Facebook. Non è solo popolare per i messaggi ma per le chiamate e videochiamate che sono state utilizzate moltissimo in quest’ultimo periodo a causa della pandemia.

Gli aggiornamenti di WhatsApp non vanno più bene per alcuni telefoni

WhatsApp dice addio ad alcuni apparecchi che non possono più reggere gli aggiornamenti della piattaforma. Alcune modifiche sul sistema operativo renderà incompatibile l’app con alcuni telefoni obsoleti. Sicuramente una brutta notizia per chi non ha uno smartphone relativamente nuovo e non ha interesse ad acquistarne uno nuovo o non può per il prezzo alto. Tutti gli smartphone Windows Phone saranno dunque esclusi ufficialmente da WhatsApp.

Importante quindi controllare il sistema operativo del proprio cellulare per capire se occorre cambiarlo. Altrimenti se non si vuole o non si può cambiarlo bisognerà rassegnarsi a tornare a sentire parenti e amici con i vecchi SMS. Sicuramente un brutto colpo per tante persone. Una mossa dettata certo dalla voglia di aggiornare e guardare al futuro, anche se così facendo si escludono tante persone dal progresso. Questa scelta potrebbe infatti far infuriare moltissime persone che facevano affidamento sull’app.

Persino alcuni anziani che avevano appena imparato ad usarla ed era molto utile dovranno forse rinunciare? Lo scenario non è dei migliori e saranno attese moltissime critiche e lamentele da parte degli utenti. Chi non può permettersi un nuovo smartphone si troverà in difficoltà ma forse ci saranno delle alternative, come altre app di messaggistica.