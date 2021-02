Secondo un recente studio un allenamento di circa 30 minuti giornalieri sarebbe preferibile alla frequentazione di un palestra: ecco perché.

I vantaggi di praticare un’attività fisica costante non sono un mistero, infatti secondo un recente studio pubblicato su una rivista scientifica britannica, l’attività motoria all’esterno potrebbe apportare numerosi benefici che vanno ben oltre il semplice sostegno della propria fisicità. Oltre a giovare agli organi vitali, ai muscoli e a tutto l’organismo, praticare del movimento fisico, anche una semplice camminata, per un arco di tempo di circa 30 minuti al giorno, farebbe aumentare nell’individuo praticante anche la sua creatività.

Allenarsi ogni giorno per 30 min: il perché della saggia scelta

E’ giunto dunque il momento di sfatare il mito della palestra. Perché trascorrere innumerevoli ore della propria vita al suo interno, quando con da una corsetta o passeggiata giornaliera si possono trarre altrettanti, se non superiori, benefici. Secondo quanto dimostrato da alcune équipe specializzate nel settore è stato provato come un individuo che pratica attività fisica regolarmente dai 30 ai 40 minuti al giorno, non si mantiene soltanto in forma ma ha molta più probabilità di sviluppare in maniera proficua la sua fantasia.

Un piccolo dettaglio che però è da escludere se si è propensi ad abbonarsi al centro sportivo più vicino da casa. Probabilmente nel tragitto potreste giovare più a voi stessi di quanto possa farlo un’intera sessione intensiva in palestra.

Inoltre lo stesso personal trainer delle celebrità, Ione Acosta, ha sottolineato la rarità dell‘imput che tale attività dà al nostro benessere mentale. E’ importante dunque per far si che ciò avvenga rapportarsi allo sport, qualunque esso sia, con un atteggiamento prettamente positivo. Focalizzandosi sui propri obiettivi, oltre che mantenere un regime alimentare corretto.