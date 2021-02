Il noto conduttore Amadeus pubblica una foto insieme alla talentuosa ballerina e showgirl Giovanna Civitillo, per festeggiare San Valentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Nella didascalia si legge: “É l’amore che conta“.

I due innamorati, in accappatoio, si baciano con tanta passione, travolgendo anche i followers che li seguono e che si sono appassionati alla meravigliosa coppia.

In tre ore il post ha già raggiunto i 12.000 mi piace e i 220 commenti, tra cui tantissimi complimenti e messaggi di auguri a loro e alla loro emozionante storia d’amore, ad esempio: “Che splendida coppia“, “Belli“, “Buon San Valentino coppia bellissima“, oppure “Che cuccioli!“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Elisa Isoardi, clamorosa vincita a I Soliti Ignoti, il commento di Amadeus

L’amore tra Amadeus e Giovanna: “Ci amiamo come il primo giorno!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Festival, Amadeus preoccupato: “Sarà difficile”. Ignora Sanremo è virale

Nel corso di una delle interviste rilasciate da Amadeus, il conduttore racconta al pubblico, che si è appassionato al suo matrimonio con Giovanna Civitillo, qualche dettaglio in più sulla loro nota storia d’amore: “Ci amiamo come il primo giorno. Quando ci siamo conosciuti avevo 40 anni, ero separato da tre, mi occupavo di mia figlia piccola e vivevo alla giornata, non pensavo di trovare il grande amore. Giovanna è la mia metà della mela“.

E ancora: “Con gli anni la fiducia aumenta sempre più. Ognuno, quando il cellulare suona, può rispondere agli sms e alle chiamate dell’altro“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Infine aggiunge: “Tra di noi, oggi come ieri, ci sono desiderio e passione“.