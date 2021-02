Ambra Angiolini: il sorriso parla d’amore, è bellezza fuori dal tempo – FOTO

Ambra Angiolini riceve una profumata sorpresa d’amore e la mostra in uno scatto dalla bellezza fuori dal tempo.

Anche la bellissima attrice romana Ambra Angiolini, come molte altre celebrità, hanno pensato di mostrare ognuna, e secondo il proprio stile, i doni ricevuti in occasione della tanto attesa festa degli innamorati. Come tutti gli anni San Valentino ha scaldato gli animi dei più romantici ed ha riempito di felicità gli occhi di coloro non si aspettavano di ricevere neanche una rosa profumata. Meravigliosa in questo caso la sorpresa, sia per contenuto che per la sua cornice, che questa mattina ha scatenato un’espressione di pura felicità sul volto di Ambra. Di chi sarà lo zampino? Scopriamolo più in basso…

Ambra Angiolini, quella semplicità floreale che profuma d’amore

Nello scatto pubblicato circa cinque ore fa sul suo profilo Instagram, Ambra tra tulipani di varie colorazioni e rose bianche profumatissime, esordisce gioiosamente in tal modo. “S. Valentino per te Miss Italia … non finisce qui!“. Un entusiasmo impossibile da non percepire dal suo sguardo. Ad accorgersene per primi sono sono stati alcuni ammiratori della coraggiosa bandita di Bravi Ragazze. Definendo il sorriso come “un sorriso che parla d’amore“.

“Grazie al verbo amare che viene bene coniugato in ogni tempo : passato, presente, futuro….pure remoto, condizionale, congiuntivo e imperfetto!“, questa sarà poi la sua aggiunta all’istantanea con indosso niente più che un dolcevita in tinta verde speranza ed un sorriso a quanto osservato più che promettente.

Il mittente di tanta floreale spensieratezza non sembrerebbe essere inizialmente precisato, eppure grazie ad una piccola indagine potrebbe essere facilmente identificabile nell’attuale compagno dell’attrice dal 2017, l’allenatore ed ex centrocampista italiano, Massimiliano Allegri.