Antonella Fiordelisi si allena e fa l’en plein: décolleté e fondoschiena in un solo SCATTO

Antonella Fiordelisi posta uno scatto che lascia i followers sbigottiti: il completino sportivo, color giallo ocra, esalta décolleté e fondoschiena in maniera impeccabile

Fisico statuario e curve esplosive per Antonella Fiordelisi, la splendida modella nota al pubblico per la partecipazione ai programmi di Maria De Filippi. Dopo aver ricoperto il ruolo di tentatrice nella trasmissione di “Temptation Island“, l’influencer tentò di acquisire notorietà partecipando a “Uomini e Donne“, in qualità di corteggiatrice.

Nell’ultimo anno, la Fiordelisi è salita alla ribalta per la relazione burrascosa con Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia Roma. Tra alti e bassi, il loro rapporto sembra essere arrivato al capolinea. Dai social, tuttavia, non traspare alcun tipo di malumore da parte di Antonella. Al contrario, nell’ultimo scatto, la modella è apparsa più bella ed in forma che mai.

Antonella Fiordelisi, il completino sportivo incanta il web, curve esplosive

Nella giornata di San Valentino, Antonella è parsa assai distante dal fidanzato Francesco Chiofalo. I due, stando alle testimonianze dei rispettivi profili social, non si troverebbero insieme a celebrare la festa degli innamorati. La Fiordelisi, di recente, ha postato uno scatto che dimostra la sua totale indifferenza rispetto all’ex di Selvaggia Roma.

Nella foto, la modella indossa un sensualissimo completino sportivo, sui toni del giallo. “Oggi allenamento al parco“, scrive l’influencer nella didascalia, facendo rimanere i followers di stucco. Attraverso un unico post, Antonella fa l’en plein esibendo décolleté e fondoschiena: gli apprezzamenti dei fan sono assicurati.

Sensuale, provocante, e con delle curve da mozzare il fiato, la Fiordelisi conquista sempre il pieno di likes. Su Instagram, d’altra parte, l’ex corteggiatrice vanta di un numero consistente di seguaci: ben 1,2 milioni.