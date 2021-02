Baccini dalla D’Urso si alza e se ne va: la frase choc contro Barbara

Francesco Baccini e Guenda Goria hanno un confronto in diretta a Live Non è la D’Urso dove sveleranno tutta la verità riguardo il flirt vero o presunto con Maria Teresa Ruta.

Il cantante Francesco Baccini è stato ospite al Grande Fratello Vip quando Maria Teresa Ruta era ancora in casa per affrontarla dopo le sue dichiarazioni.

La giornalista infatti, incalzata dalle domande di Alfonso Signorini, nella puntata precedente, aveva dichiarato di avere avuto tra le sue relazioni anche un flirt con il cantante genovese.

Baccini non ha gradito di essere chiamato in causa tanto di aver affermato sui suoi canali social di aver ricevuto diversi messaggi ed essere stato fermato in strada per tale questione. Si è risentito poiché non voleva essere menzionato per faccende personali, che tra l’altro non considera veritiere, sottolineando che lui preferisce andare in tv parlando di musica.

Davanti a Maria Teresa Ruta ha dato la sua versione e l’inquilina del Gf Vip ha sorriso confermando le parole del cantante seppure anticipando che qualsiasi cosa avesse detto non l’avrebbe smentita per correttezza nei suoi confronti. Quando è stata accusata dai suoi compagni di gioco di aver mentito nelle settimane precedenti ha voluto precisare: “Io dico le bugie!”.

Questa sera a Live Non è la D’Urso è andato in onda il confronto tra Baccini e Guenda Goria. Inizialmente il cantante, nonostante la conduttrice ha evidenziato che era già stato messo al corrente, non voleva l’ingresso della figlia di Maria Teresa Ruta. Dopodiché ha ceduto ma non era propenso al confronto. Ha esordito appena la giovane ha fatto il suo ingresso facendo notare la sua eleganza: “Hai messo la prima cosa che hai trovato nell’armadio, eh?!” infatti Guenda era molto elegante in un abito lungo rosso.

La reazione di Baccini fa arrabbiare la D’Urso

E’ iniziato il confronto tra i due e la ragazza ha fatto notare a Baccini di essere stato indelicato nei confronti di una donna che aveva solamente detto di aver passato una piacevole serata insieme a lui e secondo lei poteva risparmiarsi di sminuirla così, raccontando oltretutto dettagli personali di quella volta.

Nel momento in cui Guenda pronuncia la frase: “Se volevi rimanere al di fuori potevi anche non presentarti al Grande Fratello dato che hai anche cantato una tua canzone e ti sei fatto pubblicità“, Baccini si alza, saluta tutti e rivolgendosi a Barbara D’Urso dice: “Io me ne vado, questi teatrini non mi piacciono. Se volete fare le liti, questo tipo di televisione non fa per me!”.

La padrona di casa non fa molto per trattenerlo ma infastidita risponde: “Fate le liti? Chi? Io ti ho invitato e sapevi che avresti incontrato Guenda. Una volta entrata lei dice la sua opinione. Se vuoi andartene sei libero di farlo, ci vediamo dopo che tornerai per cantare la tua canzone”.

E cambia subito argomento facendo entrare in studio le prossime ospiti: Alba Parietti e Rita Rusic.

