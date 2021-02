Bambina di 10 anni muore per un malore nella notte

Arriva esamine al pronto soccorso dell’Ospedale di Siena una bambina colta da un malore nella notte tra il 13 e il 14 febbraio.

Tragedia a Siena dove una bambina di 10 anni ha perso la vita a causa di un malore. La bambina è arrivata al pronto soccorso in arresto cardio-circolatorio, trasportata d’urgenza dall’ambulanza nell’ospedale Santa Maria delle Scotte.

La piccola aveva avuto un malore e i soccorsi arrivati sul posto hanno cercato di rianimarla prima di portarla in ospedale ma purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.

Purtroppo le sue condizioni sono risultate sin da subito gravissime ed è stato inevitabile trasportarla al policlinico universitario senese.

Per la piccola non c’è stato nulla da fare

I professionisti sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare la bambina attivando tutte le procedure necessarie, purtroppo tutti i tentativi sono stati vani e la giovane non ha ripreso né conoscenza, né attività cardio-respiratoria.

Avrebbe dovuto essere inaugurata la terapia intensiva dell’ospedale senese ma per rispetto in seguito alla tragedia si è deciso di non farlo come si legge in una nota: “In segno di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della bambina, il direttore generale dell’Aous, professor Antonio Barretta, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione della Terapia Intensiva in programma lunedì 15 febbraio”.

Una tragedia straziante quella che ha colpito la famiglia di Siena. Per la piccola purtroppo non c’è stato nulla da fare.