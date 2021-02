A Stasera tutto è possibile un ospite ha fatto una battuta sul sommo poeta, Stefano de Martino ha reagito come era più prevedibile

Di recente Stefano De Martino è stato al centro delle cronache per un evento che ha colpito la sua famiglia. Si tratta di un grave lutto per la scomparsa di nonna Elisa, rimasta vittima di un incidente domestico, una caduta per la precisione.

La signora di 85 anni è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Torre Annunziata, Napoli, per lei non c’è stato nulla da fare, troppo pesante l’impatto e non ce l’ha fatta. Il ballerino era molto legato alla nonna, come lui stesso aveva ammesso in diverse interviste concesse negli anni.

“E’ il padre della lingua italiana….”. La battuta esilarante di Paolantoni in diretta

Esilarante invece come sempre anche la puntata dello scorso martedì del programma condotto ormai per la seconda stagione da De Martino, “Stasera tutto è possibile”. I telespettatori hanno potuto apprezzare sketch e gag dei vari vip in gara che stavolta sono entrati in studio accompagnati da diversi personaggi in costume.

Tra questi anche Francesco Paolantoni condotto da un figurante con le fattezze di Dante Alighieri di cui quest’anno si festeggiano anche i 700 anni della discesa in Inferno con la sua Commedia. L’attore non ha potuto non commentare una frase di De Martino quando ha salutato il pubblico proprio a fianco del sommo poeta. “E’ il padre della lingua italiana” ha commentato Stefano De Martino.

“Si, ma è anche il padre di Piazza Dante” ha replicato di tutto punto Francesco Paolantoni. Il conduttore è scoppiato inevitabilmente a ridere di fronte alla battuta esilarante del comico.