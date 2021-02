Bianca Guaccero, frecciatina ad una sua collega. La risposta sagace della conduttrice

Non ha esitato a rispondere a tono a chi le chiedeva cosa pensasse di chi l’ha preceduta, Bianca Guaccero ha dato una riposta davvero elegante

La bravissima conduttrice Caterina Balivo è in queste settimane ospite fissa in quanto giudice nella trasmissione “Il cantante mascherato” su Rai Uno. Per lei una nuova opportunità di far parte del parterre Rai dopo le dimissioni dal programma “Vieni da me” giustificato dalla malattia del marito che aveva contratto il Covid e non poteva lasciarlo solo.

La conduttrice è ora quindi mamma a tempo pieno e intervistata da “Oggi” ha raccontato com’è ora la sua vita e cosa ne pensa della collega che l’ha sostituita a “Detto Fatto”, ovvero Bianca Guaccero. Lei ha confessato che non guarda la trasmissione, non esiste un motivo apparente, solo poco tempo epoca curiosità. La risposta di Bianca a questa frase ha lasciato tutti spiazzati.

Bianca Guaccero risponde a tono a Caterina Balivo. Cosa ha detto

Di contro anche Bianca Guaccero è stata intervistata da “Tv Blog” riguardo i suoi prossimi progetti futuri e quando le è stato chiesto di commentare la frase della Balivo ha saputo dare una risposta davvero molto professionale.

Bianca è alla guida del programma da ormai tre edizioni e nonostante tutte le difficoltà, ultima tra tutte lo stop del pomeridiano per qualche settimana dopo lo strafalcione del tutorial sessista, ha sempre saputo reagire nel migliore dei modi.

“Io parlo di quello che conosco. E quello che conosco sono io. Io guardo a quello che faccio io. Sono molto concentrata su di me. Sono sempre stata amica delle altre donne, sempre disponibile e sorridente. E grata nei confronti di chi c’è stata prima di me. Questa sono io”. Questa la risposta della conduttrice, seria e imparziale come è lei, che sa sempre porsi nel modo più neutrale possibile.