Carolina Marconi dolce sirena in costume: décolleté in mostra- FOTO

Carolina Marconi infiamma il San Valentino dei suoi fan grazie a delle foto pubblicate sui social in cui si mostra in tutta la sua bellezza al mare

Carolina Marconi, grazie ad alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram che è stato capace di infiammare gli animi dei suoi tanti follower. L’affascinante ex gieffina si è lasciata ritrarre mentre si gode un momento di relax in acqua. A lasciare senza fiato i fan è stata indubbiamente la scelta del costume che ha indossato. Si tratta infatti di un pezzo intero che è impreziosito da un piccolo spacco esattamente all’altezza del décolleté. Nella prima foto la Marconi ha scelto di mostrarsi in bianco e nero, una particolarità che riesce a mettere in risalto le sue labbra carnose e lo sguardo intenso capace di far girare la testa. Nella seconda foto invece la bella attrice si mostra mentre si concede alla onde godendosi il tepore dei raggi del sole.

La carriera di Carolina Marconi

Carolina Marconi, nata a Caracas e figlia di un diplomatico italiano, è entrata nel cuore di milioni di persone dopo la sua partecipazione nel 2004 al Grande Fratello. Grazie al periodo trascorso nella casa più spiata d’Italia riesce in breve tempo a conquistare quella notorietà che le permetterà di farsi strada come attrice. Dopo alcune esperienze televisive entra a far parte del cast della fortunata soap napoletana “Un posto al sole” e a girare diversi film. Oltre alla sua carriera d’attrice porta avanti anche diversi progetti musicali come quello portato avanti insieme a sua sorella Silvana con il duo Las Hermanas. Nel 2011 è stata tra le protagoniste di Baciati dall’amore, una miniserie andata in onda su Canale 5.

Attualmente la sua attività principale è quella di imprenditrice, a Ponte Milvio nel cuore di Roma ha infatti aperto uno store Aloha che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico.