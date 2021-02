Covid-19, cosa nasconde la Cina? Scontro sui dati con gli Usa

Glidi tutto il mondo sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare vaccini sempre più efficaci e anche una valida cura per debellare il. E scoprire la verasarebbe fondamentale per accelerare il processo. Le indagini sono ancora in corso, guidate da una squadra di, l’Organizzazione mondiale della sanità, e si concentrano sul Paese da cui è iniziato il contagio, la

Ma, secondo quanto riporta il quotidiano americano Wall Street Journal, il governo cinese si sarebbe rifiutato di fornire al team dell’Oms i dati relativi ai primi casi di Covid a Wuhan. O meglio, avrebbero fornito una sintesi e non un resoconto dettagliato, come richiesto. Nonostante ciò, dopo le indagini a Wuhan, l’Oms aveva dichiarato che fosse “estremamente improbabile, uno scenario da film” l’ipotesi che il virus si fosse propagato da un laboratorio. Salvo poi correggersi pochi giorni dopo, affermando che “tutte le ipotesi rimangono aperte e saranno oggetto di ulteriori analisi“.

Covid-19, gli Usa accusano l’Oms di non aver indagato a fondo la Cina

Tutti i dati trasmessi all’Oms partono da dicembre 2019, mese in cui sono ufficialmente stati registrati i primi malati in Cina. Ma si sospetta che il Coronavirus già circolasse a Wuhan durante l’autunno precedente. Da qui si riaccende la polemica con gli Usa.

Washington vuole più informazioni da Pechino e ha affermato di nutrire preoccupazioni per le indagini dell’Oms. In passato l’ex presidente Donald Trump aveva accusato l’Oms di essersi “appiattito” sulle posizioni ufficiali della Repubblica popolare cinese, e di non aver indagato in modo approfondito. Motivo per cui aveva ritirato gli Stati Uniti dall’organizzazione sanitaria.

Ora che al comando c’è Joe Biden riprende il braccio di ferro diplomatico col Paese del Dragone, per ottenere trasparenza e chiarezza sulle origini del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero.

