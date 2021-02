Diletta Leotta e Can Yaman il bacio in spiaggia che fa sognare – FOTO

Diletta Leotta, San Valentino con Can Yaman: è scoppiato l’amore. La giornalista sportiva ha pubblicato uno scatto insieme al suo fidanzato turco

Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più amate degli ultimi anni. Can Yaman, insieme, è l’attore più famoso del momento: protagonista di Daydreamer e di Bitter Sweet, ha fatto impazzire tutta Italia quando nel nostro Paese sono arrivate le fiction a cui ha preso parte. Can prima di fare l’attore si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti e ha capito di non voler fare l’avvocato quando si è ritrovato bloccato in un ufficio senza più ambizioni.

Diletta Leotta e lo scatto su Instagram insieme al suo Can Yaman

Diletta e Can si sono sconosciuti quando lui è arrivato qui in Italia, dopo qualche giorno sono stati paparazzati insieme e da un po’ di settimane hanno ufficializzato la loro relazione sui social. Un amore che sta facendo molto discutere ma entrambi passano sopra alle critiche e si godono questo momento, passando insieme il loro primo San Valentino da quando sono ufficialmente una coppia. Diletta ha inaugurato questa giornata così, con un bellissimo scatto di loro due al tramonto che si guardano negli occhi innamorati.

Lo scatto nel giro di pochissimi minuti ha raggiunto tantissimi likes su Instagram e commenti di apprezzamento da parte dei suoi numerosi followers, che hanno augurato ad entrambi un buon primo San Valentino insieme.