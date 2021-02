La Incardona pubblica un post per mostrare ai suoi 478.000 followers come e con chi ha passato questa giornata dedicata all’amore.

Nella didascalia, ironicamente scrive: “Il mio San Valentino: tanto amore ma anche tanti peli sul maglione“.

Il suo grande amore è dunque proprio il suo amico a quattro zampe, che nello scatto è seduto sulla sua spalla: insieme sono dolcissimi!

L’ex cognata di Diletta Leotta indossa un aderente dolcevita nero, un paio di jeans e gli occhiali da sole: che stile!

Il post, in circa un’ora, ha già superato i 4.000 like e i 70 commenti: è stato un successo!

Eleonora Incardona parla della sua passione più grande: gli orologi!

Durante un’intervista rilasciata a Recensioniorologi.it, parla della sua più grande passione, che è anche il suo lavoro, cioè il mondo dell’orologeria: “Sono appassionata di orologi fin da piccola anche perché mio padre era un collezionista e la domenica pomeriggio passavamo ore davanti al camino a studiare ogni piccolo particolare che caratterizzava questi meravigliosi segnatempo”.

E ancora: “Il mercato degli orologi ha rischi e vantaggi molto simili a qualsiasi altro mercato di beni di lusso. Sicuramente ad oggi il rischio principale è quello di incappare in orologi non del tutto originali o non coevi o con qualcosa di sbagliato”.

Infine aggiunge: “Per quanto riguarda i vantaggi, invece, sono molteplici. Il primo tra tutti è quello di avere l’occasione di conoscere e confrontarsi con gente appassionata e amante di questo mondo tanto quanto me”.