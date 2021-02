Elisa Isoardi, sexy al parco: si allena per l’Isola dei Famosi? – FOTO

Elisa Isoardi si tiene in forma correndo al parco. Gli allenamenti si fanno sempre più duri per la bella conduttrice. Che si stia preparando per l’Isola dei Famosi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi corre senza sosta nel parco, ma viene pizzicata dai fotografi di “Oggi“. Allenamento mattutino per la conduttrice 38enne, che percorre i viali alberati di buona lena. A farle compagnia c’è solo la musica dal cellulare che tiene a portata di mano. Dopo il running si dedica allo stretching, restando in leggings e top. Una visione sexy e inaspettata.

La conduttrice era già in splendida forma durante la sua partecipazione al programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle“. Ma il percorso che aveva intrapreso con successo ed entusiasmo era stato piagato da un infortunio che le aveva impedito di partecipare alle ultime puntate e di arrivare in finale. Ora che è guarita, si dedica all’attività sportiva a corpo libero.

La showgirl è solita condividere i suoi allenamenti con i suoi fan sui social, e i più attenti hanno notato che ultimamente le sessioni in palestra si sono fatte più intense… Segno che Elisa si stia preparando a una prova impegnativa?

LEGGI ANCHE-> Rivelazione sul provino mal riuscito di Serena Rossi ospite a Detto Fatto

Elisa Isoardi, presto naufraga all’Isola dei Famosi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE -> Adriana Volpe a Giovanni Ciacci: “Sei un ruffiano!”. Tutta colpa di Ilary Blasy – VIDEO

Secondo i bene informati, la conduttrice di Cuneo sarebbe nella lista dei naufraghi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex compagna di Matteo Salvini si starebbe quindi preparando per le difficili prove fisiche tipiche del reality. Lo show partirà il prossimo 11 marzo, e verrà condotto per la prima volta da Ilary Blasi, che prende il posto di Alessia Marcuzzi. Cambia anche l’inviato: al posto di Alvin arriva Eleonoire Casalegno, mentre in studio ci sarà Iva Zanicchi come opinionista.

Ancora non c’è l’ufficialità sui nomi dei vip partecipanti. Per ora si ipotizza che insieme ad Elisa possano partire per l’Honduras anche il costumista Giovanni Ciacci, le showgirl Francesca Lodo, Vera Gemma e Angela Melillo, gli attori Gilles Rocca e Brando Giorgi. E ancora: il giornalista Amedeo Goria, la comica Valentina Persia, l’ex pugile Clemente Russo e l’ex calciatore Paul Gascoigne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Secondo il sito Dagospia, dietro la scelta di Elisa di partecipare al reality ci sarebbe la promessa di uno show tutto per sè, una volta rientrata in Italia. “A Cologno Monzese gira voce – scrive Dagospia – che si tratterebbe di un pacchetto che comprenderebbe anche alla conduzione di un programma tv, come accaduto per Simona Ventura”.