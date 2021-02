Federica Pellegrini: in intimo rosso sul letto parla d’amore, è divina – FOTO

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini è divina per San Valentino: veste un intimo rosso e poi sul letto parla d’amore.

Dopo aver partecipato alla scorsa puntata di C’è Posta Per Te la nuotatrice, Federica Pellegrini, continua a fare i conti con i propri sentimenti, ma stavolta niente più lacrime. In occasione del giorno di San Valentino la campionessa in stile libero e dorso festeggia dalla propria abitazione sfoggiando in tutta la sua maestrale semplicità, oltre che il suo più palese carisma, anche un simpatico dono ricevuto in mattinata.

Federica Pellegrini in rosso parla d’amore: occhio alla compagnia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“Semplici e un po’ banali ♥️♥️” , con la sua didascalia allo scatto la bella Pellegrini rievoca le note di una storica canzone italiana che parla non solo d’amore, ma di uomini e di donne: si tratta del celebre singolo Acqua e Sale realizzato nel 1998 dal duetto formato da Adriano Celentano e Mina. Federica appare in un outfit comodo che non cela al contempo un’immancabile sfumatura di sensualità.

Tra le braccia della sorridente nuotatrice trentaduenne si trova un altrettanto seducente orsetto, ricevuto molto probabilmente proprio per la festa degli innamorati, e stranamente in tinta con parte dell’abbigliamento. Secondo l’opinione di alcuni suoi fan, a contatto con esso, Federica sembrerebbe quasi tornare felicemente bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Condivisa soltanto mezz’ora fa su Instagram, l’istantanea sta riscuotendo un notevole successo. Superando già i 23mila apprezzamenti, fra cui non può mancare anche quello del fedele sportivo ed ex capitano della Roma, Francesco Totti. Nulla da aggiungere se non un eco, un sunto, del restante dei commenti al post: “Grande fede!!!🙌“.