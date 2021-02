Flavio Insinna e Patty Pravo di nuovo insieme, chi l’avrebbe mai detto?

Flavio Insinna e Patty Pravo di nuovo insieme per la conduzione di “Minaccia Bionda”, show del sabato sera che andrà in onda il prossimo 20 febbraio

Il pubblico di Rai 1 si sta oramai affezionando a questa coppia, già protagonista de “Il Cantante Mascherato“. Tuttavia, per Flavio Insinna e Patty Pravo si ripresenta l’occasione di collaborare. Nei giorni scorsi, si è infatti svolta una conferenza stampa per presentare i nuovi programmi del ciclo “A grande richiesta”: tra gli show progettati per il sabato sera dell’emittente televisiva, c’è anche quello di Flavio Insinna e di Patty Pravo. Si intitola “Minaccia Bionda“, e sarà completamente incentrato sulla nota cantante. Gli ospiti, i cui nomi sono già trapelati, sono pronti a fare scintille assieme all’insolita coppia. Per il conduttore e l’artista, si tratterà della seconda collaborazione nell’arco di poche settimane.

LEGGI ANCHE —> Albano, paura in studio per il cantante: “Non respiro”

Flavio Insinna e Patty Pravo di nuovo insieme: protagonisti del sabato sera di Rai 1

LEGGI ANCHE —> L’Eredità, Flavio Insinna esce allo scoperto: “Non guardo mai..”

Come è emerso dalle indiscrezioni di TvBlog, Patty Pravo e Flavio Insinna condurranno presto un programma insieme. Si tratta di “Minaccia Bionda“, uno show appartenente al ciclo “A grande richiesta”, in onda nel sabato sera di Rai 1. Sarà una trasmissione interamente incentrata sulla nota cantante, ma non mancheranno grandissimi artisti ad arricchire il palcoscenico. A tal proposito, sono già emersi i nomi di Antonello Venditti, Nina Zilli, Francesco De Gregori, Elio e Morgan.

Flavio Insinna ha manifestato il proprio entusiasmo per l’avventura che lo attende. “E’ stato veramente un privilegio aver ricevuto dal direttore di Rai1 questa proposta – ha rivelato il conduttore, aggiungendo – Ho controproposto una cosa che non poteva non accadere: essere insieme a Pino Strabioli“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I telespettatori potranno dunque godersi i loro beniamini per due serate consecutive. Flavio e Patty, membri della giuria de “Il Cantante Mascherato”, lavoreranno insieme in entrambe le serate di venerdì e sabato, per la gioia del pubblico.