Francesca Ferragni, weekend di San Valentino tra la neve. Fashion anche con gli sci – FOTO

Fine settimana romantico per Francesca Ferragni che con il fidanzato Riccardo è sul Bormio in mezzo alla neve, tanto amore e relax per loro

Solo settimana scorsa abbiamo lasciato Francesca Ferragni presso l’Albereta Relais & Châteaux in Franciacorta, tra spa, relax, palestra e tante coccole per smaltire le fatiche e ripartire con il lavoro subito dopo.

Invece questi giorni per festeggiare San Valentino si è concessa una mini vacanza romantica sulla neve con il fidanzato chitarrista Riccardo Nicoletti al QC Terme Bagni di Bormio. Tanto amore per loro due che vediamo nelle stories più innamorati che mai in una location da sogno immersi tra natura e tanta pace dei sensi.

Francesca Ferragni, divina in montagna a sciare. Le foto sui social sono una favola