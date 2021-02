Francesca Sofia Novello si racconta: il futuro con Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni sul pilota e il futuro insieme

La bellissima Francesca Sofia Novello, fidanzata del pilota motociclistico Valentino Rossi, ha parlato del loro rapporto nel salotto di Verissimo. Modella e ombrellina, ha conosciuto il pluripremiato pilota durante una gara a Monza, ed è stato presto amore. Classe 1994, la modella e Valentino Rossi sono divisi da una buona differenza d’età che non incide in alcun modo sulla felicità del rapporto. La loro unione, solida e forte, è ben riscontrabile nelle dichiarazioni rilasciate alla conduttrice Silvia Toffanin, con uno sguardo al futuro.

Francesco Sofia Novello racconta l’amore con Valentino Rossi

La modella Francesca Sofia Novello, ospite a Verissimo, ha rilasciato delle dichiarazioni a cuore aperto sulla relazione con il pilota. Una storia nata sui circuiti motociclistici, quando si sono incontrati per la prima volta. Entrambi uscenti da relazioni importanti, hanno prima stretto una sincera amicizia che si è trasformata in amore, fino alla convivenza.

Nonostante la velocità delle vite condotte dai due e i riflettori accesi, la loro quotidianità di coppia è assolutamente normale come quella di qualsiasi altro rapporto. Lo definisce “una persona semplice”, nonostante ovviamente la straordinarietà degli eventi appartenente al loro mondo, nell’intimità vige il valore delle piccole cose.

Tre anni di sentimento, e Francesca lo definisce “l’uomo della mia vita“, delineando così già tutto un programma sulle prospettive per il futuro. Infatti non manca la domanda da parte della padrona di casa Silvia Toffanin sul matrimonio e la maternità. La modella ha espresso il desiderio di diventare mamma pur non essendo un’eventualità imminente per la giovane età.

Sulla possibilità di vederla con l’abito da sposa si è espressa così: “Vedremo, non sono in programma, ma non è necessario avere una fede al dito per averla al cuore“. E loro ce l’hanno ben salda.