Gemma Galgani tra critiche e visibilità, Costanzo non concede sconti

Costanzo si esprime sulla protagonista del Trono Over Gemma Galgani e sulle sue reali intenzioni all’interno del programma

Gemma Galgani è una protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Nel Trono Over si è costruita un proprio pubblico che la segue costantemente con affetto e ammirazione, ma altrettanti critici ne contestano il comportamento. Spesso in contrasto con Tina Cipollari per le vicende amorose complesse e spesso intrattenute con uomini molto più giovani, Gemma non si è mai arresa all’idea romantica dell’amore.

Un esempio per tantissime donne che hanno superato l’età della giovinezza, lei è il manifesto della bellezza a qualsiasi età, senza paura di mostrarsi. Un altro elemento che raccoglie sovente accuse, e insieme ai flirt improbabili, influisce sul pensiero di molti che la ritengono un’esibizionista in cerca di visibilità.

Costanzo si esprime su Gemma Galgani

Maurizio Costanzo, nella sua rubrica all’interno del settimanale Nuovo, ha risposto proprio ai quesiti che circolano attorno alla figura di Gemma. Per la precisione, ha dato delle specifiche personali alla domanda che spesso si pongono i telespettatori, sulla veridicità del desiderio di trovare l’amore oppure la voglia di visibilità camuffata come tale.

Costanzo è stato perentorio in merito, e non ha titubato nell’esprimere il proprio punto di vista: “Non credo che a quell’età una persona abbia voglia di perdere tempo in televisione per un pizzico di fama“. Non ci sono dubbi per lui, la protagonista del Trono Over è mossa dalle più nobili intenzioni, presenti grazie al suo modo di vivere la vita, a qualsiasi età, con la stessa emozione.

Ma non risparmia sconti ai suoi corteggiatori, infatti precisa di voler dare un consiglio alla Galgani: cercare uomini più vicini alla sua età. Secondo Costanzo, cede spesso al corteggiamenti di uomini giovani che non sono realmente intenzionati a un rapporto con lei. Anzi, sarebbero proprio loro a servirsi del programma, attraverso la sua conoscenza, ai fini di una maggiore visibilità.

Nonostante gli sbagli, che talvolta potevano risultare preannunciati, Gemma non perde la speranza di trovare un giorno l’uomo giusto. E risultati a parte, senza tentativi è impossibile incontrare l’amore.