Giulia De Lellis mostra l’anello, bomba sui social: “Ho detto sì!”

Giulia De Lellis, San Valentino con il suo amato. Carlo Berretta le ha regalato un anello e lei ha scritto sui social, mostrandolo: “Ho detto sì!”. Eppure non è come sembra

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del web. Ha esordito nel 2016 quando ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per corteggiare l’ultimo tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. Per i due fu amore a prima vista e la scelta dopo qualche settimana fu inevitabile: i due tornarono a casa insieme dando vita alla favola moderna che ha fatto sognare per anni milioni di persone.

Giulia De Lellis a pranzo fuori con Carlo Berretta: le IG Stories che hanno fatto impazzire i suoi fans

Purtroppo non tutto è destinato a durare e dopo circa un anno la loro storia è giunta a termine. Sono tornati insieme altre volte nel corso del tempo, lo scorso anno è stata l’ultima volta e tutti pensavano che non si sarebbero più lasciati, invece alla fine dell’estate hanno nuovamente annunciato una rottura. Ad oggi Giulia è felice con Carlo Berretta, con cui sta da un bel po’ di mesi. I due oggi hanno festeggiato San Valentino insieme e lei ha pubblicato diverse storie con un anello che hanno fatto impazzire i suoi followers: dopo qualche minuto ha smentito, ripubblicando la stessa storia ma chiarendo quello che voleva dire.

Per qualche minuto sui social i suoi fans sono impazziti: pensavano davvero che Giulia e Carlo sarebbero presto convolati a nozze!