Giulia Provvedi è scatenata, serie di VIDEO dove è sempre più bella

Non si stanca mai di scherzare con i suoi fan Giulia Provvedi, stavolta condivide ben tre cambi look nell’ultimo reel sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Solo due giorni fa la bionda del duo “Le Donatella” Giulia Provvedi ha spiazzato tutti tramite l’ultima foto su Instagram in cui si incoronava sposa con sé stessa. “Mi sono auto chiesta in moglie, finalmente un rapporto basato sulla fiducia🥳🤩 Mi dispiace non avervi avvertiti prima ma è stato un momento così toccante da lasciarmi senza parole. Per gli auguri sbizzarritevi pure qui sotto 😜”, scriveva divertita.

I suoi fan però oltre al senso di humor che ha nel sangue hanno notato anche le forme aggraziate messe bene in mostra dalle gambe aperte coperte da degli short leggeri e il seno rigoglioso sorretto da un top bianco in tinta con l’outfit generale.

LEGGI ANCHE -> Francesca Ferragni, weekend di San Valentino tra la neve. Fashion anche con gli sci – FOTO

1, 2 o 3? Giulia Provvedi esagera e si sbizzarrisce con video super divertenti e sensuali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

LEGGI ANCHE -> Alice De Bortoli scatenata in versione sporty. Che curve in top e leggings – FOTO

Non sapendo che look scegliere per l’ultimo reel, Giulia provvedi nell’indecisione ha preferito usare ben tre outfit differenti che hanno davvero divertito molto i suoi fan su Instagram. Sulle note di Lady di Sangiovanni balla muovendo a ritmo di musica gambe e braccia in una coreografia ben studiata come in un musical di un noto programma.

La vediamo indossare prima una divisa gonna corta, giacca e stivali alti bianchi, nel secondo cambio look dei pantapalazzo azzurri in cui troneggia la faccia di Topolino e nell’ultimo oltre ai pantaloni fantasia anche una maxi felpa che la fa sembrare una vera rapper.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

1, 2 o 3 chiede ai fan curiosa. Sguardo malizioso incorniciato da due codini alti e ribelli, come la sua espressione fatta di smorfie e baci stampo concessi ai fan che la osservano ignari dall’altra parte dello schermo. Irriverente come non mai, oltre 10mila like per lei.