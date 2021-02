Gnam Box, torta al cioccolato all’acqua. La ricetta alternativa da preparare a San Valentino

Per questa giornata molti andranno in pasticceria ma Gnam Box ci viene incontro con un dolce facilissimo, la torta al cioccolato all’acqua

Le torte al cioccolato sono sempre una garanzia quando si vuole fare bella figura e conquistare gli ospiti con una leccornia invitante a fine pasto. Esistono moltissime varianti che cambiano a seconda della regione e zona geografica in cui ci si trova.

Per la festa di San Valentino se avete programmi romantico con qualcuno ma non avete prenotato nulla in pasticceria, potete realizzare la torta al cioccolato che suggeriscono gli chef di Gnam Box. Si tratta di una ricetta facile e veloce che ha come protagonista l’acqua, quindi indicata anche per chi è intollerante a uova e latticini.

Una leccornia a prova di qualsiasi cuoco provetto e che vi metterà sicuramente in luce agli occhi dei vostri invitati. Serve solo un po’ di tempo e pochissima manualità.

Torta al cioccolato, ingredienti e procedimento

Ingredienti per una teglia da 38×18 cm:

360 ml di acqua

200 g di zucchero di canna

180 g farina tipo 1

90 g farina di cocco

50 g di cacao amaro

80 g di olio di semi

8 g lievito per dolci

pizzico di sale

gocce di cioccolato e cocco rapè per servire

Mescolare l’acqua a temperatura ambiente, l’olio e lo zucchero finché quest’ultimo sarà sciolto. In un’altra ciotola mescolare le farine insieme al cacao, al lievito e a un pizzico abbondante di sale. Aggiungere gli ingredienti secchi a quelli umidi e amalgamare bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versare il composto in una teglia ben oleata o in alternativa foderata con carta forno. Cospargere la superficie con gocce di cioccolato e cuocere in forno statico a 170 °C per 30 minuti. Servire ancora calda con una spolverata di cocco rapè e accompagnata da gelato alla panna o alla crema con fragole fresche.