Grande Fratello Vip, colpo di scena per San Valentino tra Rosalinda e Zenga

Rosalinda ha deciso di mettere una pietra sopra al passato con il fidanzato Giuliano e di mettersi con Andrea Zenga. Ultime ore decisive per i due

Sembra che San Valentino si faccia sentire anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, visto il presunto flirt tra due concorrenti del reality che stanno facendo parlare di loro da alcuni giorni ormai. Rosalinda Cannavò ha infatti mandato di nascosto un biglietto ad Andrea Zenga che però era sembrato imbarazzato per il gesto della ragazza che dal canto suo ha confessato di sentirsi legata a lui da un profondo sentimento.

Rosalinda infatti è apparsa distante nell’ultimo periodo dal suo fidanzato Giuliano che era anche venuto in studio per lei. Lei è confusa, i segnali che però tra lei e Zenga ci sia qualcosa di più sono evidenti.

Amore tra Rosalinda e Andrea Zenga? I dettagli

Nel bigliettino inviato ad Andrea la ragazza aveva scritto: “Mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione con tuo fratello. Sei un uomo raro da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e la persona che sei”.

Rosalinda e Andrea però sembra abbiano fatto un passo avanti e ammesso i loro sentimenti reciproci. Venerdì sera Alfonso Signorini aveva chiamato Rosalinda in Led Room e le aveva chiesto realmente cosa provava per Zenga, le ha ammesso che c’è qualcosa ma la frena la storia di 10 anni con il fidanzato Giuliano che l’attende a casa.

Le ultime ore però sono state fruttuose per i due che hanno avuto un confronto diretto e sembrano essere intenzionati a intrecciare una storia più profonda di conoscenza reciproca, Rosalinda è anche intenzionata a lasciare il fidanzato.

Zenga ha rivelato invece di essersi trattenuto per rispetto verso lei e il suo ragazzo, un atteggiamento da galantuomo nonostante lei gli piacesse davvero molto: “Penso prima a te e a quello che potrebbe succedere. Io sono single e non voglio che tu paghi le conseguenze per quello che faccio”. Queste le parole di Andrea a Rosalinda. Attendiamo ora nuovi sviluppi tra i due neonati piccioncini. Per ora nessun bacio tra loro, solo un forte abbraccio.