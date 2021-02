Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 15 febbraio: quarta puntata

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 15 febbraio: Ricciardi indaga sulla morte di un bambino, senza sapere che la sua stessa vita è in serio pericolo.

Andrà in onda domani, 15 febbraio, il quarto episodio de Il Commissario Ricciardi con protagonista Lino Guanciale. Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, la serie narra le avventure di Luigi Alfredo Ricciardi, schivo e silenzioso detective della Napoli degli anni ’30. Dietro al carattere apparentemente chiuso di Ricciardi si cela in realtà un terribile segreto: egli è in grado di vedere i fantasmi delle persone morte per cause violente. Gli spiriti gli parlano e gridano i loro ultimi pensieri.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 15 febbraio: è la fine per Brooke e Ridge?

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 15 febbraio: “Il giorno dei morti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Guanciale (@lino_guanciale_official)

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 febbraio: il grande ritorno

Dalle anticipazioni de Il Commissario Ricciardi scopriamo che Ricciardi dovrà indagare sull’avvelenamento di un bambino. Nel caso è però coinvolta anche la criminalità organizzata ed il commissario arriverà a temere per la sua stessa vita. Un aiuto di grande valore, in questo frangente, gli verrà da Enrica che si offrirà di lavorare in prima persona al caso. Il flirt tra Ricciardi ed Enrica, ormai prossimo a sfociare in qualcosa di più si dovrà tuttavia confrontare con le mire di Livia, che intende sedurre l’impacciato commissario.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Guanciale (@lino_guanciale_official)

La programmazione Rai prevede la messa in onda di sei episodi tratti da sei diversi racconti con protagonista Ricciardi. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 22 febbraio in prima serata alle 21.25.