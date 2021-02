Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 febbraio: il grande ritorno

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 febbraio: proprio mentre Beatrice sta pensando di andarsene da Milano, qualcuno torna in città.

Gabriella è finalmente convolata a nozze. Dopo tanto riflettere sul bacio scambiato con Salvatore, la stilista ha scelto Cosimo come suo futuro sposo. Anche Vittorio sembra aver fatto una scelta, sebbene la storia sia ancora tutta da scrivere. Il capo del Paradiso è rimasto bloccato in mezzo al nulla insieme a Beatrice, mentre erano in viaggio per raggiungere Serena. Mentre guardavano le stelle, attendendo i soccorsi, tra i due è scattato un inaspettato bacio che potrebbe sconvolgere per sempre gli equilibri della famiglia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 febbraio: Cosimo e Gabriella si sono sposati

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella e Cosimo si sono effettivamente sposati e Salvatore è ora convinto di dover voltare pagina. Anche Stefania ha bisogno di cambiare prospettiva e si sente in colpa nei confronti di Pietro, che sembra davvero provare qualcosa per lei. La ragazza è dispiaciuta di aver alimentato le sue false speranze, accettando di uscire con lui solo per far ingelosire Federico.

Nel frattempo Silvia Cattaneo si adopera per organizzare il Carnevale in Canonica e decide di coinvolgere anche Vittorio nel progetto.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che dopo quello che è successo pochi giorni prima, Beatrice mediterà di lasciare il lavoro e cercare una nuova casa insieme a Pietro e Serena. Mentre sarà occupata in pensieri di questo tipo, tuttavia, la sua vita sarà stravolta da un fatto inatteso: Marta è tornata in città!