Le pagelle ed il tabellino della ventiduesima giornata del campionato di Serie A tra Inter-Lazio, appena terminata.

Vittoria dell’Inter che con il risultato di oggi raggiunge la vetta della classifica e supera i cugini rossoneri.

La partita inizialmente era piuttosto equilibrata fino all’errore di Hoedt che sbaglia l’intervento su Lautaro Martinez e gli frana addosso. Lukaku dal dischetto è chirurgico e non sbaglia.

Prima dell’intervallo Lukaku raddoppia sfruttando un rimpallo in seguito ad un contrasto tra Lazzari e Brozovic. Al 60′ accorcia le distanze la Lazio con un calcio di punizione di Milinkovic-Savic che colpisce Escalante e termina in rete, spiazzando Handanovic. Non passano neanche 4′ sul cronometro che Brozovic lancia in campo aperto Lukaku il quale supera Parolo e in area serve Lautaro Martinez che a porta sguarnita non sbaglia.

Inter-Lazio: il tabellino e le pagelle della gara

L’Inter con 50 punti agguanta il primato della classifica e supera il Milan che hanno perso in casa dello Spezia e si sono fermati a 49. La Lazio invece non sfrutta l’occasione per raggiungere i giallorossi che oggi hanno vinto contro L’Udinese e restano fermi a 40 punti insieme a Napoli e Atalanta.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 5.5, Barella 6.5, Brozovic 7, Eriksen 6.5, Perisic 6.5; Martinez 7 (77′ Sanchez sv), Lukaku 8. A disp.: Radu, Padelli, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Pinamonti. Allenatore: Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Patric 5, Hoedt 5 (45′ Parolo 6), Acerbi 6; Lazzari 6, Milinkovic 6.5, Leiva 6.5 (45′ Escalante 7), Luis Alberto 6 (77′ Pereira sv), Marusic 6; Correa 6 (69′ Caicedo 6), Immobile 5 (69′ Muriqi 6). A disp.: Alia, Furlanetto, Musacchio, Akpa Akpro, Lulic, Fares, Cataldi. All. Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Lukaku, Hoedt, Hakimi

MARCATORI: pt 21′, 44′ Lukaku; st 60′ Escalante

Nella prossima gara di Serie A, l’Inter affronterà il Milan nel big match di domenica alle 15 mentre la Lazio ospiterà la Sampdoria sabato alle 15.