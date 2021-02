Laura Cremaschi, in completo intimo: dolcezze nel letto – FOTO

Laura Cremaschi si mostra bellissima sui social. In intimo sul letto, intenta a far colazione con dei dolci, dà il buongiorno ai fan.

Un San Valentino all’insegna della dolcezza. Laura Cremaschi inizia la giornata dedicata agli innamorati con una golosa colazione servita a letto.

“Buongiorno e buon San Valentino. Io adoro i pancake e voi?”, il commento della showgirl. Lo scatto, in bianco e nero, mette in risalto il fisico mozzafiato della Cremaschi. Un completo di lingerie sensuale mostra il ventre scolpito e le gambe affusolate. Tantissimi i like e i commenti di apprezzamento da parte dei suoi follower che si attestano a un totale di un milione.

Ogni giorno Laura posta foto di vita personale e professionale. Tutti gli scatti mettono in mostra il suo fisico longilineo e il viso angelico.

Laura Cremaschi: dalla tv spopola sui social

Conosciuta sul web come Cremaschina, in tv Laura Cremaschi è nota per il ruolo di bonas in Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis. Presto tornerà nella trasmissione insieme a Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla.

Classe 1987, nata a Bergamo, sin da giovanissima ha intrapreso la carriera nella moda e nello spettacolo. Dopo la vittoria di Miss Padania, inizia la sua notorietà sul web. Da sempre appassionata di calcio, condivide scatti sensuali a cui accompagna pronostici legati all’esito delle partite. Notata da Bonolis entra nel cast di Avanti un Altro. Di seguito la partecipazione a Temptation Island Vip. Il suo nome è diventato ancora più famoso dopo uno scherzo rivolto a Facchinetti messo in scena dal programma de Le Iene. Sui social Laura porta avanti la carriera da influencer condividendo scatti in cui si mostra bellissima.

Sul fronte sentimentale per diversi anni Laura è stata legata all’imprenditore Andrea Perone, ex marito della Ferilli.

Una storia turbolenta contraddistinta dalle innumerevoli rotture seguite da ritorni. Dopo la storia d’amore con il figlio di Bonolis. Al momento sembrerebbe essere single.