Le Donatella, Silvia e il trucco “ammaliante” per San Valentino – VIDEO

Le Donatella e il trucco per essere stupende a San Valentino. Silvia Provvedi regala un tutorial alle fan: “I vostri compagni dovranno sempre pensare che siete le più belle del mondo”

Esiste un trucco per essere stupende a San Valentino? La risposta è sì, e arriva dall’account delle Donatella, il duo formato dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi. Lo scopo è diventare “Ammaliante al massimo“, sottolinea Silvia. Con l’aiuto della make up artist Francesca, la cantante vuole valorizzare gli occhi azzurri e minimizzare quello che in genere non è un suo punto di forza: le occhiaie.

Passaggi fondamentali: prima una base di fondotinta e poi una passata di correttore aranciato sotto gli occhi, per ridare vitalità allo sguardo. Il tutorial procede fra consigli seri e battute. “Ragazze, ridete! A parte che fa bene alla vita e alla salute, ridete perché serve a mettere il blush in modo eccellente!”. Poi basta solo un po’ di ombretto dai toni neutri, mascara e matita d’ordinanza, un rossetto rosato, e voilà, il trucco è terminato.

Silvia Provvedi, le reazioni al suo “trucco ammaliante”

Il video del tutorial ovviamente è stato condiviso su Instagram, social su cui Le Donatella sono attivissime. Immediati i commenti delle fan, che apprezzano i loro suggerimenti. “La bellezza fuori e dentro!“, scrive una. “Le più speciali al mondo”, commenta un follower.

Ma per le gemelle è stato un San Valentino solitario. Il compagno di Silvia, Giorgio De Gregorio è in carcere, condannato in primo grado a 15 anni. E Giulia non ha una relazione da quando è finita la sua storia col portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. Proprio qualche giorno fa hanno scherzato su Tik Tok: “È come stare nel bel mezzo del deserto del Sahara… Non c’è nessuno!“.

Le gemelle si consolano dalle disavventure in amore coccolando Nicole, la bimba di Silvia, nata dall’amore con De Gregorio appena otto mesi fa.