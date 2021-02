Auto esce di strada e si ribalta in un campo: uomo perde la vita

Un uomo di 82 anni è morto ieri in un incidente stradale sulla provinciale Sabbionetana a Cividale, frazione di Rivarolo Mantovano (Mantova).

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale Sabbionetana nel territorio di Cividale, frazione di Rivarolo Mantovano (Mantova). Stando a quanto ricostruito, un uomo di 82 anni ha perso il controllo della sua auto finendo in un campo a bordo della carreggiata, dove il veicolo si è ribaltato. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per l’82enne. Oltre ai soccorritori sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Leggi anche —> Maxi incidente, almeno due morti e molti feriti

Mantova, auto esce di strada e si ribalta in un campo: 82enne perde la vita in un drammatico incidente

Leggi anche —> Scontro frontale tra auto e camion, un morto tra le lamiere

Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 13 febbraio, lungo la statale Sabbionetana a Cividale, frazione del comune di Rivarolo Mantovano, in provincia di Mantova. La vittima è Angiolino Luzzara, 82enne di Cividale. Secondo quanto riporta la redazione de La Gazzetta di Mantova, l’uomo stava rientrando a casa in auto, una Seat Ibiza, dopo essere stato nella sua cascina per accudire alcuni animali da cortile. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, Luzzara ha perso il controllo della vettura che è finita in un campo adiacente alla strada, dove si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ma per l’82enne non c’è stato più nulla da fare. I pompieri estratto l’automobilista dalle lamiere e lo hanno affidato all’equipe medica che ha potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri di Gazzuolo che hanno provveduto agli accertamenti di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli accertamenti delle forze dell’ordine, riporta La Gazzetta di Mantova, hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli confermando che si è trattato di un’uscita di strada autonoma, forse provocata da una distrazione o da un malore alla guida.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Cividale, dove Lazzara era molto conosciuto. La vittima lascia la moglie Maria e i due figli Cristina e Cristian.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.

https://www.youtube.com/watch?v=vnVqoQ8vWd0&ab_channel=TgYesLifeMagazine