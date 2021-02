Maria Teresa Ruta, le prime parole dopo l’addio al Gf: “Così è troppo”

Ciclone Maria Teresa Ruta: le prime parole ai fan dopo l’abbandono del Grande Fratello Vip. Chi se lo aspettava?

Il pubblico è ancora scosso per l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, veterana del Grande Fratello Vip. La showgirl, dopo aver superato oltre 20 nomination, ha dovuto abbandonare la casa ad un passo dalla finale, prevista per il 1 marzo. I telespettatori stentano ancora a credere a quanto accaduto: la mamma di Guenda Goria, data per favorita, era davvero l’anima del programma. Maria Teresa, che è ritornata alla normalità a partire dalla serata di venerdì, ha deciso di ringraziare i followers per il sostegno ricevuto. Tramite le Instagram stories, la Ruta ha mandato loro dei messaggi di grande riconoscenza.

Maria Teresa Ruta, le prime parole dopo l’eliminazione: “Così è troppo”

“Sono qui, sto bene. Ma sapete che ci vuole del tempo per riprendermi un po’“, scrive Maria Teresa Ruta nelle Instagram stories. La conduttrice, che ha ripreso in mano la propria quotidianità, non si è di certo astenuta dal ringraziare tutti coloro che l’hanno appoggiata in questa avventura. “Sto cercando di rispondere a tutti. Grazie di questo enorme affetto“, ha proseguito la mamma di Guenda Goria, che non ha affatto perso il sorriso che la caratterizza.

La donna, distintasi al Gf per il garbo e l’eleganza esibiti, non ha mancato di rendere omaggio alle fanpage. Grata per l’immenso amore ricevuto, la Ruta ha addirittura registrato dei messaggi vocali. “Quanto affetto mi avete dato, siete mitici. Così è troppo…“: queste le parole della showgirl, che ancora non si capacita del successo riscosso.

Il pubblico, che non sembra aver accettato la sua eliminazione, continua ad inondarla di complimenti e di lodi. L’ex concorrente, apprezzata per le innumerevoli e rare qualità, fa già sentire la propria mancanza.