Massimo Cannoletta: “Dopo l’Eredità, Mal mi deve 40mila euro!”

Massimo Cannoletta, ospite da “Oggi è un altro giorno”, rivela: “L’Italia deve sapere… Dopo l’Eredità, Mal mi deve 40mila euro”. Ecco la reazione del cantante

L’ex campione dell’Eredità, Massimo Cannoletta, ormai è ospite fisso nel salotto di “Oggi è un altro giorno“, il talk di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Nonostante il suo ruolo sia di opinionista e divulgatore culturale, non mancano le sorprese. Qualche giorno fa infatti Cannoletta ha fatto una rivelazione particolare, approfittando della presenza in studio del cantante inglese Mal.

Serena Bortone ha ospitato il cantautore insieme alla moglie Renata, per ripercorrere le tappe della sua lunga carriera. A quel punto Cannoletta ha colto l’occasione per svelare un retroscena, che ha per protagonista proprio Mal. L’ex campione annuncia: “Il signor Mal mi deve quarantamila euro. L’Italia deve sapere”. Stupita la reazione del cantante e della conduttrice, che si affanna a chiedere: “Cioè?”.

“Mal mi deve 40mila euro”, Massimo Cannoletta scherza (ma non troppo)

Il silenzio cala immediatamente in studio e Massimo Cannoletta racconta il motivo della sua affermazione. “Il 21 novembre scorso ero seduto al tavolo della Ghigliottina, con Flavio Insinna. La primissima parola delle 5 era “Mal”, e non era riferita a lui. Però io, grande ammiratore, grande amante di questo grande artista, ho pensato a lui“. Poi entra nei dettagli.

“Ho scritto “Primitivo” – ricorda Cannoletta – pensando a Mal e i Primitives… Ho sbagliato e ho perso 40mila euro!”. Insomma un collegamento sbagliato e L’Eredità per quella sera è andata in fumo. Una perdita che a quanto pare fa ancora rosicare il campionissimo. A risollevargli il morale interviene Serena Bortone che sottolinea: “Però, siccome la vita è sempre piena di sorprese, come ricompensa dopo un po’ di mesi hai conosciuto Mal“.

Anche Mal ironizza sull’accaduto e ribatte: “Massimo, non ti preoccupare, te li restituisco non appena ricominciamo a lavorare”, facendo riferimento allo stop imposto a concerti ed eventi live.