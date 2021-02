Michele Zarrillo e la terribile malattia che gli ha cambiato la vita

Nel 2013 Michele Zarrillo è stato colpito da un infarto che ha segnato molto la sua carriera come cantante, vicino a lui sempre la moglie Anna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini)

Sono trascorsi diversi anni da quel 2013 che ha cambiato la vita al cantante e chitarrista Michele Zarrillo ma che ancora oggi è un segno che si porte dietro con molta angoscia. Il 5 giugno 2013 Zarrillo viene infatti colpito da un infarto e ricoverato in codice rosso nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

Per lui lo stop forzato per più di un anno fino all’ottobre 2014 quando torna con un concerto all’Auditorium Parco della Musica accompagnato da Danilo Rea e Stefano Di Battista.

Quell’evento gli ha però cambiato la vita, per lui è stato un momento molto doloroso che ha vissuto a fianco della fedele moglie Anna Rita Cuparo. La storia del suo infarto è ritornata alla ribalta perché ieri sera il cantante è stato ospite della trasmissione di Rai Uno “Parlami d’Amore” diretta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini.

LEGGI ANCHE —> Grande Fratello Vip, colpo di scena per San Valentino tra Rosalinda e Zenga

Michele Zarrillo e la moglie Anna, un amore che dura nel tempo lontano dal gossip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Zarrillo (@michelezarrilloofficial)

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, Gemma Galgani infuriata per delle foto osé del cavaliere Maurizio

Michele Zarrillo è stato invitato insieme ad altri artisti per allietare il programma con alcune canzoni d’amore proprio dal suo repertorio storico. Non è possibile quindi non ricordare la profonda unione che lo unisce alla moglie Anna, rimastagli sempre vicino anche nei momenti più difficoltosi che lo hanno sconvolto.

La moglie ha ventitré anni meno del cantante ed è nata nel 1980 e insieme hanno due figli, Luca nato nel 2010 e Alice nel 2012 che si aggiungono alla prima figlia Valentina, nata nel 1981 da una precedente relazione del cantante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Zarrillo (@michelezarrilloofficial)

Zarrillo non ama condividere nella pubblica piazza la sua vita privata, nei sui profili social non ci sono foto né dei figli né tantomeno della moglie adorata. Tutto quello che si sa è che la coppia è convolata a nozze in gran segreto dopo vent’anni di convivenza e che vivono la loro storia in grande simbiosi.