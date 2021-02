Padova, pensava l’amico riposasse durante il viaggio, invece era morto

Tragedia a Padova, un uomo di 68 anni muore in auto durante il viaggio di ritorno verso la propria abitazione: era in compagnia di un amico.

Sono stati vani i soccorsi del 118 per un uomo di 68 anni di ritorno presso la sua abitazione ad Abano Terme nel Padovano. L’uomo, Michele Sedita, un libero professionista nel settore finanziario, aveva trascorso una giornata in compagnia di un suo amico nei pressi di Vicenza, sulle montagne innevate del Centro Fondo di Campolongo, ma è deceduto probabilmente per un malore nella sua auto durante il viaggio di ritorno nel pomeriggio di giovedì scorso. In realtà le dinamiche che hanno portato alla morte del 68enne sono ancora da accertare, dato che la moglie dell’uomo ha affermato non soffrisse di alcuna patologia.

“Mio marito praticava da anni sci agonistico e, com’era sua abitudine, si era recato in montagna per fare un po’ di allenamento” ha dichiarato, ancora incredula e provata Stefania, la moglie della vittima di un ancora ipotetico malore. Pare che l’uomo si sia allontanato dall’impianto sciistico, interrompendo l’attività in corso, dopo aver avvertito dei sospetti brividi di freddo. Accompagnato nella baita dall’amico, ha poi ripreso a sentirsi meglio, nonostante un dolore altalenante allo sterno.

Per non peggiorare la situazione i due hanno deciso di tornare nei pressi della propria abitazione ad Abano, ma il sessantottenne apparentemente addormentatosi, secondo la testimonianza dell’uomo che era con lui nell’autovettura, pochi minuti dopo essere partiti è stato scoperto essere privo di vita.

Dopo aver notato ciò l’amico che percorreva la strada provinciale del Piovan ha prontamente chiamato i soccorsi. Risultati vani però soltanto poco più tardi. I vari tentativi di rianimazione non hanno funzionato. Adesso la salma sarà trasportata all’Ospedale di Santorso. Mentre i funerali si svolgeranno lunedì 15 nel duomo di San Lorenzo.