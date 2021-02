Anche nella Casa del Grande Fratello Vip si festeggia San Valentino e i due innamorati che sono ancora all’interno del reality show si ritagliano un momento tutto per loro.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono dichiarati innamorati e quale miglior occasione per dimostrarselo se non a San Valentino.

La coppia nata sotto ai riflettori ha vissuto alti e bassi tra le mura di Cinecittà e soprattutto l’italo-persiana sta passando un momento di difficoltà avendo molti compagni contro di lei, primo fra tutti Tommaso Zorzi.

Per alleggerire la tensione Pierpaolo ha voluto fare un regalo alla sua bella e complici alcuni suoi coinquilini tra cui Andrea Zenga, ha preparato una cenetta romantica per festeggiare la festa degli innamorati.

Pierpaolo ha preso per mano la sua fidanzata e l’ha condotta in veranda dove le ha fatto trovare un tavolo apparecchiato per due e dei palloncini a forma di cuore.

A Pierpaolo, Giulia non è sembrata felice della sorpresa

La Salemi si è detta sorpresa e si è seduta al tavolo senza dire una parola.

Pierpaolo ha chiesto più volte che cos’avesse e lei non sapeva che dire.

Si è lamentata prima per il freddo, poi per la vista in vetrata, poi per l’imbarazzo che prova in queste situazioni affermando che avrebbe preferito stare in cucurio perché con gli altri coinquilini si sentiva a disagio, nonostante stessero in un’altra stanza e fossero al riparo da sguardi indiscreti.

Pierpaolo si è chiesto se forse non le aveva fatto piacere la sorpresa ma Giulia ha risposto che nonostante l’imbarazzo era stata contenta per il pensiero che aveva avuto il fidanzato.