C’è Posta Per Te, il sostegno della Pellegrini ad una tragedia familiare

Federica Pellegrini è ospite a C’è Posta Per te a sostegno della famiglia di un suo giovane fan deceduto a soli trent’anni.

Nella scorsa puntata della trasmissione condotta da Maria De Filippi, C’è Posta Per te, la campionessa italiana di stile libero, Federica Pellegrini, è stata invitata a partecipare inquietante qualità di ospite. La sua presenza sarà accostata a quella di una famiglia che ha perso Sergio, un giovane architetto e nuotatore professionista, a soli trent’anni. Ad inviare la busta alla conduttrice è stata Marika, ex fidanzata di Sergio, che ha vissuto attraverso i suoi occhi, e soltanto poco dopo la loro iniziale convivenza, il calvario del ragazzo. Dedito allo sport, e grande fan di Federica, dopo aver riscontrato un grave problema di salute le sue situazioni sono repentinamente peggiorate. La Pellegrini è stata invitata dunque in memoria del ragazzo scomparso e dell’ammirazione che nutriva nei suoi confronti.

C’è Posta Per Te: Pellegrini simbolo d’umanità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

“Sergio era la nostra luce“, sono state soltanto a alcune delle parole di Marika contenute in una lettera per raccontare non senza commozione quel che rappresentava il ragazzo nella loro vita. Federica una volta giunta in studio ha salutato caldamente il pubblico ed i membri della famiglia del ragazzo, cercando di trasmettere con tutte le sue forze la sua solidarietà verso quanto accaduto.

La nuotatrice, che era un grande esempio di forza e tenacia per il ragazzo, si poi rivolta anche ai genitori del giovane presenti alla trasmissione, Maria Teresa e Patrizio. Un’emozione difficile da celare a quel punto, soprattutto quando Federica è poi intervenuta nei loro confronti abbracciandoli e complimentandosi con loro. “Siete veramente una forza della natura“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Fra la commozione di tutti i presenti, la nuotatrice con la sua semplice presenza al programma ha dimostrato tutta la sua umanità. E, per concludere con un suo pensiero, si è espressa in tal modo: “Voi non siete solo la famiglia di Sergio, ma anche la mia. Se riesco ad alzarmi tutti i giorni, a farmi il caffè, ad andare a lavoro, il merito è anche vostro“.