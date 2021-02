Rassegna stampa del 13 febbraio: le notizie più importanti del giorno

Rassegna stampa della giornata di sabato 13 febbraio 2021: le notizie più importanti ed i servizi giornalistici.

Mario Draghi al Quirinale con i 23 ministri: al via il giuramento

Giornata istituzionale quella di ieri, sabato 13 febbraio. Mario Draghi, dinnanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha prestato giuramento insieme alla sua squadra di 23 Ministri. Per la prima volta, questo catartico momento si è svolto a “porte chiuse” in forza delle misure disposte per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Il neo Premier Mario Draghi, ha poi partecipato alla cosiddetta cerimonia della campanella, ove l’uscente Conte gli ha consegnato simbolicamente la carica. L’ex Presidente ha poi lasciato il Quirinale tra gli applausi di chi in questi mesi ha collaborato con lui e stringendo la mano della sua compagna, Olivia.

Mario Draghi non ha perso tempo ed ha immediatamente convocato un Consiglio dei Ministri.

Omicidio Ilenia Fabbri: dalle telecamere spunta una figura sospetta

Proseguono le indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri, la donna uccisa all’interno della propria abitazione lo scorso 6 febbraio. Nel mirino degli inquirenti l’ex marito, Claudio Nanni di 53 anni. L’uomo, secondo le prime indiscrezioni emerse, sarebbe accusato di omicidio in concorso con un altro soggetto, la cui identità è ancora ignota.

Alla corroborare l’ipotesi si sarebbe aggiunto un altro tassello: il frame di un video ripreso da una telecamera di sorveglianza privata. Dalle immagini si vedrebbe una figura aggirarsi nei pressi dell’abitazione di Ilenia Fabbri prima dell’omicidio.

Bollettino del 13 febbraio: i dati della pandemia di oggi in Italia

Nella giornata di ieri, come di consueto, sono stati resi noti i dati relativi all’epidemia da Covid in Italia. Stando alla tabella del Ministero della Salute, le persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era aumentato a 2.680.060. In diminuzione i soggetti attualmente positivi che erano pari a 401.413. Diminuivano anche i ricoveri in terapia intensiva in totale 2.062. Il dato dei guariti era arrivato a 2.216.061. Purtroppo saliva ancora il bilancio dei decessi con 311 morti nelle ultime 24 ore che portavano il totale a 93.356.

L’appello di Daniela: “Aiutatemi a trovare la mia madre biologica. Solo lei può salvarmi dal cancro”

Una storia che stringe il cuore quella di Daniela Molinari, una donna malata di tumore a cui i medici hanno consigliato di seguire una cura sperimentale che richiede l’intervento di almeno uno dei suoi genitori. Ma il problema è proprio questo: la 47enne non ha mai conosciuto la sua famiglia biologica.

Al momento della nascita, Daniela venne lasciata alle cure di un orfanotrofio di Rebbio e la madre decise di non trascrivere nei registri il suo cognome. Un appello, dunque, accorato quello lanciato dalla donna che adesso ha bisogno di trovare la genitrice non per conoscerla se lei non è d’accordo. Ma per salvarle la vita.

Daniela è madre di due figlie di 23 e 9 anni e lavora come infermiera presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Da tre anni, purtroppo, ha scoperto del suo grave tumore che purtroppo pare non voler recedere con le cure canoniche.

Giannina Maradona, il pensiero terrificante sul suicidio allarma il web

Proseguono le notizie sulla famiglia di Diego Armando Maradona. L’ultima riguarderebbe una dichiarazione sconvolgente rilasciata dalla figlia Giannina. La giovane nel corso dell’intervista avrebbe dichiarato “Di chi è la colpa se mi suicido?“. Un quesito sconvolgente, che la ragazza ha spiegato nascere a seguito delle costanti pressioni a cui lei e la famiglia sono sottoposte. Una pressione che addirittura l’avrebbe condotta a rivolgersi ad uno specialista la quale la sta aiutando a livello psicologico.

In chiosa Giannina ha affermato che se non fosse per le persone che le stanno accanto, probabilmente si sarebbe già tolta la vita. Una vita che da quando il padre è venuto a mancare è stata completamente stravolta.