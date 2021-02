Appena terminata Roma-Udinese, incontro valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle del match.

Allo stadio Olimpico, la Roma batte 3-0 l’Udinese, nel lunch match della 22esima giornata di campionato. I giallorossi passano subito avanti grazie a Veretout che al 5’ batte Musso con un colpo di testa ravvicinato dopo un cross di Mancini dalla destra. Venti minuti più tardi, arriva il raddoppio realizzato ancora dal centrocampista francese questa volta su calcio di rigore, concesso dall’arbitro per un fallo dell’estremo difensore dell’Udinese su Mkhitaryan. Nel recupero della seconda frazione, Pedro, entrato proprio al posto di Veretout, cala il tris con un preciso destro dal limite dell’area che si insacca all’incrocio dei pali.

Roma-Udinese: il tabellino e le pagelle della sfida

La squadra di Fonseca, in virtù del successo odierno, torna al terzo posto a quota 43 a meno 4 dall’Inter che giocherà stasera contro la Lazio ed a meno 6 dal Milan, sconfitto ieri dallo Spezia. I bianconeri, invece, mantengono la tredicesima posizione in classifica a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6,5; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Villar 6,5, Veretout 7,5 (78′ Pedro 6,5), Spinazzola 6 (87′ Bruno Peres s.v.); Lo. Pellegrini 6 (87′ Diawara s.v.), Mkhitaryan 6,5; Mayoral 6 (68’ Dzeko 6). A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Perez, Pastore, El Shaarawy. Allenatore: Paulo Fonseca 6,5.

Udinese (3-5-2): Musso 5,5; Bonifazi 5,5, Nuytinck 6, Samir 5; Stryger-Larsen 5,5 (62’ N. Molina 6), de Paul 6, Arslan 5,5 (74′ Makengo 5,5), Walace 5,5 (85′ Nestorovski s.v.), Zeegelaar 5,5 (74′ Ouwejan 6); Llorente 5,5 (62’ Okaka 6), Deulofeu 5,5. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Rodrigo Becao, De Maio, Braaf. Allenatore: Luca Gotti 5,5.

Arbitro: Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Reti: 5’ Veretout (R), 25’ Veretout (R) (Rigore), 90+3 Pedro (R).

Ammoniti: 56’ Pellegrini, 71’ Veretout (R).

Espulsi: –

Note: 2’ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Veretout (R).

I giallorossi torneranno in campo giovedì per affrontare in trasferta il Braga nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Domenica 21 febbraio, la squadra di Fonseca sarà impegnata ancora una volta fuori casa contro il Benevento per il posticipo della 23esima giornata di campionato. L’Udinese, invece, affronterà il Parma allo stadio Tardini nel lunch match delle 12:30.

