Le rose per Diletta Leotta, ma non sono di Can Yaman – IL VIDEO

La conduttrice di Dazn Diletta Leotta prima del match Spezia-Milan riceve delle rose rosse nel camerino. Non è Can Yaman il mittente, ma lo Spezia Calcio.

Non sono da parte di Can Yaman le rose rosse, che la conduttrice di Dazn Diletta Leotta ha ricevuto nel camerino prima del match tra Spezia e Milan. Visibilmente felice ed emozionata, Diletta il giorno prima di San Valentino viene accolta con un mazzo di rose rosse dello Spezia Calcio. Un gesto sicuramente apprezzato dalla conduttrice, che sul suo profilo Instagram documenta il tutto con un video e con una scritta che accompagna la storia: “Grazie”.

La storia di Can Yaman, che non perde occasione per vedere la sua Diletta

Non si perde una trasmissione della sua Diletta. Can Yaman tramite una storia sul suo profilo Instagram mostra la ragazza mentre conduce il pre-partita tra Spezia e Milan. Un amore nato da poco, quello tra il sex symbol internazionale e l’amatissima conduttrice televisiva, ma che sta crescendo e diventa sempre più importante. L’attore turco, tramite Instagram, ha voluto fare degli auguri speciali alla sua Diletta, nel giorno più romantico dell’anno: San Valentino. Can Yaman al momento si trova a Roma e come spesso documenta sui social, si sta preparando per la serie Sandokan prodotta da Lux Vide. La conduttrice però, appena terminato il match tra Spezia-Milan, ha ri-postato la romantica dedica di Can. Ma non solo gli auguri a Diletta sono arrivati in tarda serata. L’attore turco al volante di una Ferrari, fa sentire in sottofondo “La Canzone nostra” di Mace Salmo e Balco con la scritta “Buon San Valentino”.

Proprio questa storia fa sognare le fan. Ma non solo il video girato dall’attore turco è stato pubblicato alle due di notte e non mancano le polemiche sul web, per la possibile violazione del coprifuoco nel rispetto del decreto imposto dal Coronavirus. Can Yaman molto probabilmente, nel giorno di San Valentino, ha voluto fare una sorpresa alla sua Diletta raggiungendola a Spezia o nella sua casa a Milano.