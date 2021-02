San Valentino, il modo migliore per fare gli auguri è tramite WhatsApp. Alcune frasi ad effetto

Per celebrare la giornata della festa degli innamorati diamo un aiuto per mandare alcuni messaggi con frasi ironiche e sarcastiche

Se una volta gli innamorati si mandavano lettere strappalacrime e bigliettini di auguri allegati a mazzi di fiori, oggi la festa di San Valentino si festeggia a suon di messaggi WhatsApp sul cellulare. Non c’è niente di meglio che scrivere ciò che si prova e anche se tramite messaggio un augurio di amore è sempre ben accetto.

L’applicazione social al momento tra le più usate al mondo con oltre due miliardi di utenti totali, restando ad oggi tra quelle di messaggistica più diffusa non solo dai giovanissimi. Se in alcuni noti cioccolatini i messaggi di amore sono ancora quelli con maggiore effetto, al tempo del Covid quando gli spostamenti sono limitati, anche un messaggio ad effetto può essere la soluzione migliore da regalare a chi si ama.

LEGGI ANCHE -> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 14 Febbraio

Idee e suggerimenti per alcune frasi romantiche ad effetto per San Valentino

LEGGI ANCHE -> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 12 Febbraio

Sappiamo che questa festa negli anni è diventata una celebrazione prettamente commerciale ma resta ancora ricca di fascino per milioni di innamorati che la vivono con gioia e spensieratezza, per chi una relazione ce l’ha, per chi la vorrebbe o anche solo per chi porta nel cuore questo sentimento.

Le parole ad effetto spesso sono difficili da trovare, e se si vuole puntare anche sull’ironia, ancora peggio. Forniamo allora alcune frasi che possono tornare utili in questa giornata. Le poesie e gli aforismi di grandi mostri della letteratura come Paulo Coelho, D’Annunzio o Alda Merini sono provvidenziali, ma anche Meme sarcastici sono ottimi spunti su cui riflettere.

Alcuni ad esempio vengono direttamente dalla penna incisiva di grandi del calibro di Shakespeare, “È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti”, Oscar Wilde, “Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita”, Jules Renard, “L’amore è come una clessidra: quando si riempie il cuore, si svuota il cervello”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Oppure una vignetta davvero spassosa con “Per te potrei rinunciare alla carbonara per un anno”. Datevi alla fantasia, ogni frase scritta con il cuore sarà ben accetta.