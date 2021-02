Sanremo 2021, chi sono gli Extraliscio e Davide Toffolo: tutto sui cantanti di “Bianca luce nera”

Con il brano “Bianca luce nera” gli Extraliscio e Davide Toffolo saliranno sul palco dell’Ariston per la 71esima edizione del Festival di Sanremo

Fra i partecipanti dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo per i Big ci saranno gli Extraliscio e Davide Toffolo che porteranno sul palco dell’Ariston la canzone “Bianca luce nera”. Gli Extraliscio sono un gruppo nato nel 2014, composto da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara che si sono uniti grazie a un’intuizione di Riccarda Casadei. L’idea della band è quella di rivisitare la musica romagnola lavorando con nuovi suoni e arrangiamenti per far nascere armonie capaci di mettere d’accordo diverse generazioni. Gli Extraliscio pubblicano nel 2016 il loro primo album dal titolo “Canzoni da ballo”, l’anno successivo il loro secondo lavoro intitolato “Imballabilissimi-Ballabilissimi” li proietta verso una lunga tournée.

Nel 2020 il loro grande successo gli permette di creare il singolo “Giragirogiragi” che diventerà la sigla dell’edizione 2020 del Giro d’Italia. Nello scorso anno il trio è stato protagonista del film “Extraliscio – Punk da balera” della regista Elisabetta Sgarbi, che ha vinto il premio SIAE al talento creativo.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi è Ermal Meta: tutto sul cantante di Un milione di cose da dirti

La collaborazione di Davide Toffolo con gli Extraliscio

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi sono i Coma_Cose: tutto sui cantanti di “Fiamme negli occhi”

Gli Extraliscio saliranno sul palco dell’Ariston insieme a Davide Toffolo, frontman dei Tre allegri ragazzi morti. L’artista ha da sempre unito la sua passione per la musica con quella dei fumetti come mostrano sia i videoclip del gruppo che le ambientazioni musicali nelle sue mostre. Il cantante rappresenta il connubio tra musica indipendente e fumetto grazie anche alla maschera da teschio che lo ha reso ormai famoso, sua compagna inseparabile in ogni esibizione. La canzone che Toffolo canterà insieme agli Extraliscio si intitola “Bianca luce nera” ed è stata composta da Mirco Mariani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Extraliscio #PunkDaBalera (@extraliscio)

Quest’ultimo ha detto a proposito del singolo: “Un lampeggiante, una luce intermittente che si insegue, si avvicina ma non si raggiunge, è tutto e il contrario di tutto e non la trovi mai dove l’avevi lasciata l’ultima volta. Batte forte sul tempo, dentro una balera persa in un labirinto, in un ballo controtempo”.